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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Ретроградный Меркурий 17 июля-11 августа 2025: что следует сделать и особенности периода

С 17 июля по 11 августа 2025 года Меркурий двигается ретроградно в знаке Льва, открывая время переосмысления творчества, эго и коммуникаций.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

Ретроградный Меркурий 17 июля-11 августа 2025 года – это период, когда планета выглядит так, будто движется назад по отношению к Земле. Это астрологически считается временем задержек, путаницы, технических сбоев и возвращения прошлого.

На этот раз Меркурий ретроградит в знаке Льва , придающего особую окраску:

  • Лев – это знак творчества, самовыражения, драмы, гордости, лидерства и сердца.

  • Ретроградный Меркурий во Льве заставляет нас переосмысливать его, самоуважение, творческие проекты и личные проявления .

Что следует сделать в этот период

  • Переоценить собственное "Я"
    Вернитесь к теме самоуважения. Что для вас значит быть увиденным и услышанным?

  • Завершить недописанные тексты, идеи, выступления
    Период идеален для редактирования, шлифования творческих или медийных проектов.

  • Вернуться к старым хобби или детским мечтам
    Возможно, вы когда-нибудь мечтали танцевать, рисовать или играть на сцене?

  • Переосмыслить отношения с детьми и детство
    Меркурий в Леви открывает канал к внутреннему ребенку.

  • Поработать с темами признания и самопрезентации
    Можно посмотреть свое резюме, профиль в соцсетях или публичный образ.

  • Разобраться со ссорами, которые имели эмоциональный характер
    Меркурий дает шанс увидеть ситуацию с другой стороны.

Что не стоит делать

  • Не начинайте важных коммуникационных проектов (презентации, новые договоры, переговоры) – есть риск недоразумений.

  • Не покупайте технику – возможны поломки или непредсказуемые издержки.

  • Не принимайте поспешных решений, особенно связанных с имиджем или финансами.

  • Избегайте чрезмерной демонстративности – Лев склонен к драматизации, и она может получиться боком.

Аффирмации на ретроградный Меркурий в Леве

  • Я слышу себя и уважаю свои чувства.

  • Мое творчество стоит, даже если его еще не заметили.

  • Я исцеляю своего внутреннего ребенка с любовью и принятием.

  • Мое слово имеет силу, и я выбираю мудрую коммуникацию.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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