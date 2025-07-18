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Ретроградный Меркурий 17 июля-11 августа 2025: что следует сделать и особенности периода
С 17 июля по 11 августа 2025 года Меркурий двигается ретроградно в знаке Льва, открывая время переосмысления творчества, эго и коммуникаций.
Ретроградный Меркурий 17 июля-11 августа 2025 года – это период, когда планета выглядит так, будто движется назад по отношению к Земле. Это астрологически считается временем задержек, путаницы, технических сбоев и возвращения прошлого.
На этот раз Меркурий ретроградит в знаке Льва , придающего особую окраску:
Лев – это знак творчества, самовыражения, драмы, гордости, лидерства и сердца.
Ретроградный Меркурий во Льве заставляет нас переосмысливать его, самоуважение, творческие проекты и личные проявления .
Что следует сделать в этот период
Переоценить собственное "Я"
Вернитесь к теме самоуважения. Что для вас значит быть увиденным и услышанным?
Завершить недописанные тексты, идеи, выступления
Период идеален для редактирования, шлифования творческих или медийных проектов.
Вернуться к старым хобби или детским мечтам
Возможно, вы когда-нибудь мечтали танцевать, рисовать или играть на сцене?
Переосмыслить отношения с детьми и детство
Меркурий в Леви открывает канал к внутреннему ребенку.
Поработать с темами признания и самопрезентации
Можно посмотреть свое резюме, профиль в соцсетях или публичный образ.
Разобраться со ссорами, которые имели эмоциональный характер
Меркурий дает шанс увидеть ситуацию с другой стороны.
Что не стоит делать
Не начинайте важных коммуникационных проектов (презентации, новые договоры, переговоры) – есть риск недоразумений.
Не покупайте технику – возможны поломки или непредсказуемые издержки.
Не принимайте поспешных решений, особенно связанных с имиджем или финансами.
Избегайте чрезмерной демонстративности – Лев склонен к драматизации, и она может получиться боком.
Аффирмации на ретроградный Меркурий в Леве
Я слышу себя и уважаю свои чувства.
Мое творчество стоит, даже если его еще не заметили.
Я исцеляю своего внутреннего ребенка с любовью и принятием.
Мое слово имеет силу, и я выбираю мудрую коммуникацию.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.