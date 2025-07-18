Ретроградный Меркурий 17 июля-11 августа 2025: что следует сделать и особенности периода

Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

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Ретроградный Меркурий 17 июля-11 августа 2025 года – это период, когда планета выглядит так, будто движется назад по отношению к Земле. Это астрологически считается временем задержек, путаницы, технических сбоев и возвращения прошлого.

На этот раз Меркурий ретроградит в знаке Льва , придающего особую окраску:

Лев – это знак творчества, самовыражения, драмы, гордости, лидерства и сердца.

Ретроградный Меркурий во Льве заставляет нас переосмысливать его, самоуважение, творческие проекты и личные проявления .

Что следует сделать в этот период

Переоценить собственное "Я"

Вернитесь к теме самоуважения. Что для вас значит быть увиденным и услышанным?

Завершить недописанные тексты, идеи, выступления

Период идеален для редактирования, шлифования творческих или медийных проектов.

Вернуться к старым хобби или детским мечтам

Возможно, вы когда-нибудь мечтали танцевать, рисовать или играть на сцене?

Переосмыслить отношения с детьми и детство

Меркурий в Леви открывает канал к внутреннему ребенку.

Поработать с темами признания и самопрезентации

Можно посмотреть свое резюме, профиль в соцсетях или публичный образ.

Разобраться со ссорами, которые имели эмоциональный характер

Меркурий дает шанс увидеть ситуацию с другой стороны.

Что не стоит делать

Не начинайте важных коммуникационных проектов (презентации, новые договоры, переговоры) – есть риск недоразумений.

Не покупайте технику – возможны поломки или непредсказуемые издержки.

Не принимайте поспешных решений, особенно связанных с имиджем или финансами.

Избегайте чрезмерной демонстративности – Лев склонен к драматизации, и она может получиться боком.

Аффирмации на ретроградный Меркурий в Леве

Я слышу себя и уважаю свои чувства.

Мое творчество стоит, даже если его еще не заметили.

Я исцеляю своего внутреннего ребенка с любовью и принятием.

Мое слово имеет силу, и я выбираю мудрую коммуникацию.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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