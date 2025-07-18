Ретроградный Меркурий 17 июля – 11 августа 2025 года: три медитации для избавления от ненужных коммуникаций

Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

Реклама

Период ретроградный Меркурий 17 июля – 11 августа 2025 года – это не только испытания для общения, техники и договоров, но и время глубокой очистки пространства вокруг себя от лишнего информационного шума и энергетических привязок. Воспользуйтесь этими тремя медитациями, чтобы освободить себя от токсичных разговоров, ненужных сообщений и лишних энергосвязей.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

1. Медитация «Тишина в сердце»

Цель: очистить эмоциональное поле от оставшихся след чужих слов.

Когда практиковать: каждый вечер, когда испытываете перегрузку от общения.

Реклама

Сядьте удобно в тишине. Зажгите свечу. Закройте глаза, сосредоточьте внимание на сердце. Представьте, что все ранившие вас слова всплывают из сердца в виде черного дыма. С каждым выдохом этот дым исчезает. Повторяйте: Я очищаю пространство сердца. Во мне – тишина».

2. Медитация «Обрыв ненужных связей»

Цель: отпустить лишние энергетические привязки к людям, с которыми нет уже настоящего контакта.

Когда: в дни, когда возникает желание просто написать кому-то из прошлого.

Возьмите белую нить. Представьте, что она соединяет вас с тем человеком. Поблагодарите ее мысленно за все, что было. Перережьте нить (можно мысленно), наблюдая, как она тает в свете. Сидите в тишине несколько минут, чувствуя внутреннюю легкость.

3. Медитация «Синее горло» (для очищения канала речи)

Цель: убрать блоки и хламы, которые мешают говорить истину.

Когда: в моменты, когда трудно высказаться или наоборот, когда сказали лишнее.

Включите спокойную музыку или звуки воды. Сосредоточьтесь на области горла. Представьте, что там синий свет, очищающий этот центр. Повторяйте в уме или вслух: «Мои слова – истина. Завершите практику глубоким вдохом и выдохом.

Ретроградный Меркурий – это шанс не только молчать, но и прислушиваться к себе. Эти медитации помогут вам не просто выжить этот период, а сделать его ресурсным для тишины, ясности и внутренней свободы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама