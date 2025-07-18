- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 2 мин
Ретроградный Меркурий 17 июля – 11 августа 2025 года: три медитации для избавления от ненужных коммуникаций
В период ретроградного Меркурия мы часто сталкиваемся с информационной перегрузкой, возвращением старых контактов и коммуникативными сбоями.
Период ретроградный Меркурий 17 июля – 11 августа 2025 года – это не только испытания для общения, техники и договоров, но и время глубокой очистки пространства вокруг себя от лишнего информационного шума и энергетических привязок. Воспользуйтесь этими тремя медитациями, чтобы освободить себя от токсичных разговоров, ненужных сообщений и лишних энергосвязей.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
1. Медитация «Тишина в сердце»
Цель: очистить эмоциональное поле от оставшихся след чужих слов.
Когда практиковать: каждый вечер, когда испытываете перегрузку от общения.
Сядьте удобно в тишине. Зажгите свечу.
Закройте глаза, сосредоточьте внимание на сердце.
Представьте, что все ранившие вас слова всплывают из сердца в виде черного дыма.
С каждым выдохом этот дым исчезает. Повторяйте: Я очищаю пространство сердца. Во мне – тишина».
2. Медитация «Обрыв ненужных связей»
Цель: отпустить лишние энергетические привязки к людям, с которыми нет уже настоящего контакта.
Когда: в дни, когда возникает желание просто написать кому-то из прошлого.
Возьмите белую нить. Представьте, что она соединяет вас с тем человеком.
Поблагодарите ее мысленно за все, что было.
Перережьте нить (можно мысленно), наблюдая, как она тает в свете.
Сидите в тишине несколько минут, чувствуя внутреннюю легкость.
3. Медитация «Синее горло» (для очищения канала речи)
Цель: убрать блоки и хламы, которые мешают говорить истину.
Когда: в моменты, когда трудно высказаться или наоборот, когда сказали лишнее.
Включите спокойную музыку или звуки воды.
Сосредоточьтесь на области горла. Представьте, что там синий свет, очищающий этот центр.
Повторяйте в уме или вслух: «Мои слова – истина.
Завершите практику глубоким вдохом и выдохом.
Ретроградный Меркурий – это шанс не только молчать, но и прислушиваться к себе. Эти медитации помогут вам не просто выжить этот период, а сделать его ресурсным для тишины, ясности и внутренней свободы.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.