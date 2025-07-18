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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Ретроградный Меркурий 17 июля - 11 августа 2025 года: три ритуала для перемен

Этот период не только об осторожности в коммуникациях, но и о глубоком переосмыслении.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

Ретроградный Меркурий — это время, когда Вселенная как бы нажимает кнопку «вернуться», приглашая нас просмотреть то, что было сказано, сделано или прочувствовано. С 17 июля по 11 августа 2025 г. этот период будет влиять на коммуникацию, планы, технологии и старые связи. Однако в эзотерической практике это не только ограничение — это и окно трансформации. Если правильно направить энергию, ретроградность Меркурия может стать временем глубоких перемен. Ниже три простые, но мощные ритуалы, которые помогут вам пройти этот период с пользой для себя.

Ниже три ритуала, которые помогут вам войти в период изменений с ясностью и внутренней силой.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

1. Ритуал распутывания старых узлов

Когда проводить: в первые три дня ретроградности - 17-19 июля
Что понадобится: лист бумаги, черная ручка, белая свеча

  1. Зажгите свечу, сядьте в тишине.

  2. Запишите все, что вам больше не служит: мысли, обещания, связи, привычки.

  3. Прочтите вслух и скажите: «Я признаю это опытом и отпускаю с благодарностью».

  4. Сожгите бумагу (осторожно!) и представьте, как дым уносит старое.

2. Обряд возвращения силы

Когда проводить: на нисходящей Луне (25 июля - 1 августа)
Что понадобится: стакан воды, зеркало, соль

  1. Вечером поставьте перед собой зеркало и стакан воды.

  2. Добавьте к воде щепотку соли, перемешайте.

  3. Глядя в зеркало, скажите: «Я возвращаю силу, которую отдала/отдал словам, страхам, сомнениям».

  4. Смойте руки этой водой, воображая, как все лишнее уходит в землю.

3. Медитация ясного слова

Когда проводить: в дни напряжения в коммуникации (26 июля, 3 августа, 10 августа)
Что понадобится: синяя свеча или любой синий предмет, тишина

  1. Сядьте, зажгите свечу.

  2. Закройте глаза и вообразите, как ваше горло светится мягким голубым светом.

  3. На вдохе – «Я слышу истину», на выдохе – «Я говорю с любовью».

  4. Повторите 7 раз.

Ретроградный Меркурий – не наказание, а приглашение. К себе, в прошлое, к внутреннему переформатированию. Воспользуйтесь этим временем как алхимик: пересмотрите, переосмыслите и превратите.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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