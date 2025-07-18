Ретроградный Меркурий 17 июля-11 августа 2025: гороскоп для всех знаков зодиака

Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

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Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на ретроградный Меркурий 17 июля-11 августа 2025 года рассказывает, что Львам следует быть более мягкими с людьми, а Ракам могут сделать больно.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на ретроградный Меркурий 17 июля-11 августа 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка жезлов"

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Нужно сконцентрироваться на работе. На ней следует достойно работать. В отношениях нужно выходить на новый уровень.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Колесница"

Пора двигаться вперед. В отношениях отправляйтесь на романтическое свидание. А на работе ждите командировки.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Верховная жрица"

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Прислушайтесь к интуиции. В отношениях слушайте голос сердца. На работе обратите внимание на подсказки судьбы.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать, но боитесь сделать первый шаг. В отношениях вам могут поступить больно. На работе придется защищать свое.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Паж мечей"

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Вы бываете достаточно жесткими с людьми. В любви старайтесь не обидеть партнера. На работе изо всех сил двигайтесь вперед.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Правосудие"

Ищите баланс. В отношениях сбалансируйте чувства и эмоции. На работе найдите золотую середину.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж пентаклов"

Пора продвигать выбранный проект. В отношениях попробуйте что-то новое.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не зацикливайтесь на быту. В отношениях следует двигаться друг к другу. На работе ждите испытаний.

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СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Семерка жезлов"

Придется бороться за свое. В отношениях продемонстрируйте силу. А на работе – профессионализм.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Придется затянуть пояса. В любви ждите испытаний. На работе ищите другой вариант развития.

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ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Девятка кубков"

Вы достигли немало. Можете немного расслабиться в отношениях.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Повешенный"

Измените свое отношение к ситуации. В отношениях все может пойти кувырком. На работе действуйте активнее.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.