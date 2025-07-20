ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
135
Время на прочтение
2 мин

Ретроградный Меркурий 2025: популярные приметы и предрассудки, в которые до сих пор верят

Период ретроградного Меркурия традиционно сопровождается многочисленными приметами, оговорками и магическими ритуалами – вот что о нем говорит народная и эзотерическая мудрость.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

Ретроградный Меркурий с 17 июля по 11 августа 2025 года – это время, которое многие считают неблагоприятным для коммуникаций, путешествий и важных решений. Но кроме астрологических советов в народе сохранилось немало примет и предрассудков, связанных с этим явлением.

Самые популярные приметы о ретроградном Меркурии:

  • Нельзя начинать новое дело
    Говорят, все новое, начатое во время ретроградного Меркурия, либо затянется, либо не будет желаемого результата. Вместо старта лучше пересмотреть, переосмыслить, доделать старое.

  • Техника "ломается от Меркурия"
    Верят, что в этот период чаще всего ломаются гаджеты, компьютеры, электроника. Поэтому советуют не покупать новую технику и обязательно производить резервное копирование данных.

  • Запрещено подписывать важные документы
    Согласование контрактов, брачные договоры, крупные покупки – все это лучше перенести. Иначе могут возникнуть недоразумения, скрытые пункты или отсрочки.

  • Бывшие возвращаются
    Одна из самых крепких астропримет: в ретроградный Меркурий часто возвращаются бывшие партнеры или недорешенные эмоциональные связи. Считается, что это шанс что-то осознать или окончательно отпустить.

  • Не стоит планировать путешествия
    Путешествия в этот период могут сопровождаться задержками, отменой рейсов или неразберихой с документами. Если путешествие не избежать – проверяйте все по несколько раз.

Предрассудки, соблюдаемые во время ретроградного Меркурия:

- Не дарят зеркала, часы, украшения - чтобы не "заговорить" себя на недоразумение;
— не дают деньги взаймы — чтобы не остаться без них надолго;
- Не стоит резко менять прическу или цвет волос – результат может не понравиться;
– Избегают ссор и резких слов – “что сказано под Меркурием, не забывается”.

Несмотря на скептицизм научного мира, ретроградный Меркурий прочно укоренился в коллективном подсознательном как период, требующий осторожности, внутреннего анализа и переоценки. Верить или нет – личный выбор каждого. Но немного внимательности в это время точно не помешает.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie