Ретроградный Меркурий 2025: популярные приметы и предрассудки, в которые до сих пор верят

Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

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Ретроградный Меркурий с 17 июля по 11 августа 2025 года – это время, которое многие считают неблагоприятным для коммуникаций, путешествий и важных решений. Но кроме астрологических советов в народе сохранилось немало примет и предрассудков, связанных с этим явлением.

Самые популярные приметы о ретроградном Меркурии:

Нельзя начинать новое дело

Говорят, все новое, начатое во время ретроградного Меркурия, либо затянется, либо не будет желаемого результата. Вместо старта лучше пересмотреть, переосмыслить, доделать старое.

Техника "ломается от Меркурия"

Верят, что в этот период чаще всего ломаются гаджеты, компьютеры, электроника. Поэтому советуют не покупать новую технику и обязательно производить резервное копирование данных.

Запрещено подписывать важные документы

Согласование контрактов, брачные договоры, крупные покупки – все это лучше перенести. Иначе могут возникнуть недоразумения, скрытые пункты или отсрочки.

Бывшие возвращаются

Одна из самых крепких астропримет: в ретроградный Меркурий часто возвращаются бывшие партнеры или недорешенные эмоциональные связи. Считается, что это шанс что-то осознать или окончательно отпустить.

Не стоит планировать путешествия

Путешествия в этот период могут сопровождаться задержками, отменой рейсов или неразберихой с документами. Если путешествие не избежать – проверяйте все по несколько раз.

Предрассудки, соблюдаемые во время ретроградного Меркурия:

- Не дарят зеркала, часы, украшения - чтобы не "заговорить" себя на недоразумение;

— не дают деньги взаймы — чтобы не остаться без них надолго;

- Не стоит резко менять прическу или цвет волос – результат может не понравиться;

– Избегают ссор и резких слов – “что сказано под Меркурием, не забывается”.

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Несмотря на скептицизм научного мира, ретроградный Меркурий прочно укоренился в коллективном подсознательном как период, требующий осторожности, внутреннего анализа и переоценки. Верить или нет – личный выбор каждого. Но немного внимательности в это время точно не помешает.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.