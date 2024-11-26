Ретроградный Меркурий 24 ноября-15 декабря 2024: 10 психологических афирмаций

Афирмации – это положительные утверждения, которые помогают изменять мышление и отношение к жизненным ситуациям, способствуя эмоциональному и психологическому исцелению.

Ретроградный Меркурий – это период, когда планета кажется двигаться назад по своей орбите с точки зрения Земли. В настоящее время могут возникать трудности с коммуникацией, техническими средствами, транспортом и другими аспектами повседневной жизни. Ретроградный Меркурий часто ассоциируется с недоразумениями, отложенными планами и повторением старых ситуаций.

Особенности периода ретроградного Меркурия (24 ноября – 15 декабря 2024):

Ретроспективные моменты. Это хорошее время для рефлексии, просмотра прошлого и изучения ошибок. Вы можете быть склонны к возвращению к старым проектам, идеям или отношениям, чтобы завершить незавершенные дела. Вызовы в коммуникации. Возможны недоразумения в разговорах, письмах, электронных сообщениях. Важно проявлять терпение и не торопиться с выводами. Технические сбои. Многие люди сталкиваются с проблемами в работе с техникой — компьютеры, телефоны, гаджеты могут дать сбой. Планирование и поездки. Если возможно, избегайте важных поездок или контрактов, особенно во время начала и завершения ретроградного Меркурия. Если поездки неизбежны, будьте внимательны к деталям. Проверка старых отношений. Старые знакомства могут вернуться в жизнь. Важно не торопиться с решениями и тщательно оценивать ситуацию. Внутренний процесс. Во время ретроградного Меркурия мы можем переживать период самоуглубления и разрешения внутренних конфликтов.

10 психологических афирмаций на период ретроградного Меркурия:

"Я принимаю и понимаю все изменения, происходящие в моей жизни." "Я открыт к новым идеям и готов завершать незавершенные дела." "Я сохраняю покой в сложных ситуациях и умею слышать других." "Я доверяю процессу и даю себе время на восстановление." "Я с легкостью адаптируюсь к изменениям в планах и не испытываю стресса из-за них." "Я признаю свою ответственность за ошибки и использую их как уроки." "Я спокойно отношусь к техническим трудностям, зная, что все решается." "Я фокусируюсь на завершении старых проектов, чтобы создать место для новых возможностей." "Я сохраняю ясность мышления, даже если вокруг царит хаос." "Я позволяю себе пересматривать отношения, чтобы научиться чему-то важному для своего роста."

Эти аффирмации помогут сохранить спокойствие и фокус в течение периода ретроградного Меркурия, особенно в сложных ситуациях и неожиданных обстоятельствах.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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