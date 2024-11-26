Ретроградный Меркурий 24 ноября-15 декабря 2024: 10 психологических афирмаций

Афирмации – это положительные утверждения, которые помогают изменять мышление и отношение к жизненным ситуациям, способствуя эмоциональному и психологическому исцелению.
Ретроградный Меркурий – это период, когда планета кажется двигаться назад по своей орбите с точки зрения Земли. В настоящее время могут возникать трудности с коммуникацией, техническими средствами, транспортом и другими аспектами повседневной жизни. Ретроградный Меркурий часто ассоциируется с недоразумениями, отложенными планами и повторением старых ситуаций.
Особенности периода ретроградного Меркурия (24 ноября – 15 декабря 2024):
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Ретроспективные моменты. Это хорошее время для рефлексии, просмотра прошлого и изучения ошибок. Вы можете быть склонны к возвращению к старым проектам, идеям или отношениям, чтобы завершить незавершенные дела.
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Вызовы в коммуникации. Возможны недоразумения в разговорах, письмах, электронных сообщениях. Важно проявлять терпение и не торопиться с выводами.
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Технические сбои. Многие люди сталкиваются с проблемами в работе с техникой — компьютеры, телефоны, гаджеты могут дать сбой.
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Планирование и поездки. Если возможно, избегайте важных поездок или контрактов, особенно во время начала и завершения ретроградного Меркурия. Если поездки неизбежны, будьте внимательны к деталям.
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Проверка старых отношений. Старые знакомства могут вернуться в жизнь. Важно не торопиться с решениями и тщательно оценивать ситуацию.
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Внутренний процесс. Во время ретроградного Меркурия мы можем переживать период самоуглубления и разрешения внутренних конфликтов.
10 психологических афирмаций на период ретроградного Меркурия:
- "Я принимаю и понимаю все изменения, происходящие в моей жизни."
- "Я открыт к новым идеям и готов завершать незавершенные дела."
- "Я сохраняю покой в сложных ситуациях и умею слышать других."
- "Я доверяю процессу и даю себе время на восстановление."
- "Я с легкостью адаптируюсь к изменениям в планах и не испытываю стресса из-за них."
- "Я признаю свою ответственность за ошибки и использую их как уроки."
- "Я спокойно отношусь к техническим трудностям, зная, что все решается."
- "Я фокусируюсь на завершении старых проектов, чтобы создать место для новых возможностей."
- "Я сохраняю ясность мышления, даже если вокруг царит хаос."
- "Я позволяю себе пересматривать отношения, чтобы научиться чему-то важному для своего роста."
Эти аффирмации помогут сохранить спокойствие и фокус в течение периода ретроградного Меркурия, особенно в сложных ситуациях и неожиданных обстоятельствах.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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