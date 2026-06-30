Ретроградный Меркурий 29 июня - 23 июля 2026 года: что можно делать в этот период, а что категорически запрещено

Ретроградный Меркурий / © ТСН

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С 29 июня планета коммуникации, информации, логики и кратких путешествий Меркурий переходит в фазу ретроградного движения . В астрологии этот период традиционно связывают с задержками, неразберихой, недоразумениями и необходимостью пересмотреть ранее принятые решения.

В этом году ретроградный Меркурий приходится на лето – время отпусков, поездок, важных встреч и новых планов. Именно поэтому астрологи рекомендуют быть особенно внимательными.

Что следует делать во время ретроградного Меркурия

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Прежде всего, это удачный период для завершения всего незаконченного. Если вы давно откладывали определенное дело, сейчас можно вернуться к нему и наконец поставить точку.

Также рекомендуют:

проверять документы, переписку и важные сообщения несколько раз;

производить резервные копии фотографий, файлов и важных данных;

завершать старые проекты, а не запускать новые;

анализировать ошибки прошлого и просматривать свои решения;

восстанавливать полезные старые контакты;

уделять больше времени отдыху и эмоциональному восстановлению.

Часто именно в период ретроградного Меркурия люди неожиданно возвращаются к старым увлечениям, незавершенным учениям или делам, которые долго оставались "на паузе".

Что категорически не рекомендуется делать

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Астрологи предостерегают: этот период не самый лучший для важных стартов и поспешных решений.

Лучше отложить:

подписание важных договоров и контрактов;

покупку новой техники, смартфонов, компьютеров или автомобилей;

импульсивные крупные покупки;

запуск нового бизнеса или масштабных проектов;

выяснение отношений на эмоциях;

радикальные решения о работе, переезде или личной жизни.

Также следует быть внимательнее в путешествиях: возможны задержки рейсов, путаница с бронированием или технические неисправности.

Астрологи подчеркивают: ретроградный Меркурий — не период катастроф, а время, когда следует замедлиться, пересмотреть свои действия и обратить внимание на то, что долго оставалось без решения.

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Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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