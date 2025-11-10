ТСН в социальных сетях

Ретроградный Меркурий 9-29 ноября 2025: особенности периода и что стоит сделать

С 9 по 29 ноября 2025 года Меркурий будет двигаться в обратном направлении, сначала в Стрельце, а затем в Скорпионе — этот период принесет ревизию убеждений, неожиданные встречи с прошлым и необходимо говорить.

Елена Кузьмич
Ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

Ретроградный Меркурий — один из самых заметных астрологических периодов года. В настоящее время планета, отвечающая за коммуникации, мышление, договоры и технику, «замедляется» и кажется, что движется назад. Воздействие этого явления обычно проявляется в недоразумениях, задержках и потребности вернуться к прошлому, чтобы завершить неоконченные дела.

Особенности периода

  • Продолжительность: 9 – 29 ноября 2025 года.

Пока Меркурий будет находиться в Стрельце, многие могут почувствовать сомнения в собственных убеждениях, изменениях в мировоззрении или переоценке планов. После перехода к Скорпиону внимание сосредоточится на эмоциональной глубине, старых связях и психологических трансформациях.

Что следует сделать во время ретроградного Меркурия

  1. Просмотреть, а не начинать. Это прекрасное время, чтобы доделать старые проекты, исправить ошибки, завершить давно откладываемое.

  2. Проверяйте детали. Контракты, документы, сообщения — все требует внимательности, ведь мелочи могут иметь значение.

  3. Вернуться в прошлое. Старые знакомые или незавершенные разговоры могут напомнить о себе – это возможность поставить точку или простить.

  4. Следить за техникой и путешествиями. Следует иметь резервный план и не полагаться только на гаджеты или навигацию.

  5. Заняться внутренней очисткой. Период Скорпиона будет способствовать глубоким медитациям, работе с эмоциями и избавлению от страхов.

Чего избегать

  • Импульсивные решения и споры — слова сейчас имеют большую силу, чем кажется.

  • Запуск новых крупных проектов или заключение важных договоров.

  • Игнорирование интуиции именно она подскажет, где нужна пауза.

Ретроградный Меркурий не следует воспринимать как крушение. Это период пересмотра, когда Вселенная дает шанс переписать часть прошлого, завершить незаконченное и научиться слушать себя.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

