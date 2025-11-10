Ретроградный Меркурий 9-29 ноября 2025: особенности периода и что стоит сделать

Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

Ретроградный Меркурий — один из самых заметных астрологических периодов года. В настоящее время планета, отвечающая за коммуникации, мышление, договоры и технику, «замедляется» и кажется, что движется назад. Воздействие этого явления обычно проявляется в недоразумениях, задержках и потребности вернуться к прошлому, чтобы завершить неоконченные дела.

Особенности периода

Продолжительность: 9 – 29 ноября 2025 года.

Пока Меркурий будет находиться в Стрельце, многие могут почувствовать сомнения в собственных убеждениях, изменениях в мировоззрении или переоценке планов. После перехода к Скорпиону внимание сосредоточится на эмоциональной глубине, старых связях и психологических трансформациях.

Что следует сделать во время ретроградного Меркурия

Просмотреть, а не начинать. Это прекрасное время, чтобы доделать старые проекты, исправить ошибки, завершить давно откладываемое. Проверяйте детали. Контракты, документы, сообщения — все требует внимательности, ведь мелочи могут иметь значение. Вернуться в прошлое. Старые знакомые или незавершенные разговоры могут напомнить о себе – это возможность поставить точку или простить. Следить за техникой и путешествиями. Следует иметь резервный план и не полагаться только на гаджеты или навигацию. Заняться внутренней очисткой. Период Скорпиона будет способствовать глубоким медитациям, работе с эмоциями и избавлению от страхов.

Чего избегать

Импульсивные решения и споры — слова сейчас имеют большую силу, чем кажется.

Запуск новых крупных проектов или заключение важных договоров.

Игнорирование интуиции именно она подскажет, где нужна пауза.

Ретроградный Меркурий не следует воспринимать как крушение. Это период пересмотра, когда Вселенная дает шанс переписать часть прошлого, завершить незаконченное и научиться слушать себя.

