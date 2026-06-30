Ретроградный Меркурий до 23 июля 2026 года: три знака зодиака, которым следует быть особенно осторожными

Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

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В 2026 году ретроградный Меркурий проходит в чувствительном летнем периоде, когда многие планируют путешествия, меняют работу, принимают важные решения или пытаются начать что-то новое. Астрологи предупреждают: некоторым знакам в настоящее время следует быть особенно внимательными к собственным решениям, словам и финансам.

Рак — эмоции могут одержать верх

Самое сильное влияние ощутят Раки, ведь именно этот знак оказывается в центре энергетики нынешнего цикла. В этот период могут обостриться семейные конфликты, вернуться старые оскорбления или нерешенные вопросы с близкими людьми.

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Астрологи советуют избегать импульсивных решений, не вступать в споры и не делать серьезные заявления, о которых впоследствии можно пожалеть.

Овен – риск поспешных решений

Для Овнов этот ретроградный период может стать подлинной проверкой терпения. Задержки в работе, проблемы с документами, конфликты с коллегами или сорванные договоренности могут вызвать сильное раздражение.

Главное правило – не действовать сгоряча. Какие-либо резкие шаги в карьере или финансах сейчас могут иметь непредсказуемые последствия.

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Весы – трудности в отношениях

Весам следует быть внимательными к личной жизни. Именно в этот период могут возвращаться люди из прошлого, старые романтические истории или ситуации, казавшиеся давно завершенными.

Астрологи советуют не идеализировать прошлое и не принимать важные решения относительно отношений под влиянием ностальгии.

Что делать всем остальным

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Даже если ваш знак не попал в этот список, период ретроградного Меркурия – не самое лучшее время для поспешных перемен.

До 23 июля лучше дважды проверять документы, осторожно относиться к большим покупкам, не спешить с важными решениями и избегать конфликтов, которые могут возникать буквально "на ровном месте".

Астрологи напоминают: ретроградный Меркурий — это, прежде всего, период переосмысления, когда жизнь заставляет нас вернуться к тому, что мы раньше оставили незавершенным.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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