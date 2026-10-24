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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Ретроградный Меркурий испытает отношения: этим знакам зодиака лучше держать язык за зубами

Ретроградный Меркурий может стать настоящим испытанием для отношений пяти знаков зодиака. По прогнозам астрологов, неосторожные высказывания и неудачные шутки могут обернуться серьёзными конфликтами.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий / © Credits

Ретроградный Меркурий в астрологии считается периодом, когда возрастает риск недоразумений, ссор и неудачных высказываний. Астрологи назвали пять знаков зодиака, которым в это время советуют особенно тщательно подбирать слова, чтобы не навредить отношениям с близкими и коллегами.

Об этом сообщило издание Interia.

Близнецы

Близнецы находятся под влиянием Меркурия, поэтому период его ретроградного движения может особенно сказаться на их общении. Привычное стремление много говорить, шутить и обмениваться новостями на этот раз может обернуться неприятностями.

Астрологи советуют Близнецам избегать сплетен и двусмысленных шуток. Осторожность понадобится и на работе: неудачно сформулированное письмо или необдуманная фраза в разговоре с руководством могут вызвать лишние проблемы.

Дева

Девам стоит сдержать желание критиковать и исправлять других. Во время ретроградного Меркурия они могут более остро реагировать даже на незначительные ошибки близких или коллег.

Резкие замечания могут обидеть людей и стать причиной серьёзной ссоры. Поэтому вместо нежелательных советов представителям этого знака рекомендуют больше сосредоточиться на своих делах.

Стрелец

Прямолинейность Стрельцов в этот период может сыграть против них. Они рискуют сказать вслух то, о чём в других обстоятельствах было бы лучше промолчать.

Чрезмерная откровенность и отсутствие такта могут привести к конфликтам с друзьями и близкими. Стрельцам рекомендуют обдумывать свои слова, прежде чем высказывать всё, что приходит в голову.

Овен

Импульсивным Овнам ретроградный Меркурий может придать раздражительности. Из-за сильных эмоций они рискуют сначала высказаться, а уже потом задуматься о последствиях.

Особенно внимательными следует быть в профессиональном общении. Слова, сказанные в гневе, могут негативно повлиять на отношения с коллегами или руководством. Астрологи советуют Овнам не отвечать сразу во время напряжённых разговоров и сначала взять себя в руки.

Скорпион

Скорпионы могут неожиданно вернуться к старым обидам и нерешенным спорам. Во время конфликта представители этого знака рискуют прибегнуть к сарказму или намеренно затронуть болезненную тему.

Такие разговоры могут обострить давние проблемы и испортить отношения с близкими. Поэтому Скорпионам рекомендуют вовремя пресекать споры и не давать эмоциям зайти слишком далеко.

В целом в период ретроградного Меркурия астрологи советуют Близнецам, Девам, Стрельцам, Овнам и Скорпионам проявлять больше терпения. Даже небольшая пауза перед ответом может помочь избежать ненужного конфликта.

Напомним, на этой неделе астрологи советуют знакам зодиака внимательнее прислушиваться к собственным чувствам, пересмотреть некоторые решения и не бояться перемен. Для одних настанет время откровенных разговоров, тогда как другим придется изменить планы или переосмыслить привычные взгляды.

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