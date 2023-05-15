Ретроградный Меркурий кончается: что можно делать, а чего лучше избегать

Период ретроградного Меркурия истекает 15 мая 2023 года.
Окончание ретроградного движения Меркурия может означать, что некоторые из трудностей, которые вы испытывали в период ретроградного движения, могут уменьшиться или исчезнуть. Однако, если вы все еще ощущаете влияние ретроградного движения Меркурия, то есть некоторые вещи, которые вы можете сделать для облегчения ситуации:
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Сосредоточьтесь на коммуникации: Во время ретроградного движения Меркурия может стать сложнее, поэтому сосредоточьтесь на четкой и вежливой коммуникации с другими людьми. Попытайтесь избежать недоразумений, объясняя свои мысли и идеи четко и понятно.
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Проверьте свои планы: Ретроградное движение Меркурия может привести к задержкам и помехам в работе и планировании. Проверьте свои планы и убедитесь, что они соответствуют реальности и не нуждаются в дополнительных изменениях или коррекциях.
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Будьте осторожны с техникой: Во время ретроградного движения Меркурия могут возникать проблемы с техникой и электроникой. Будьте осторожны при работе с компьютерами, телефонами и другой электроникой.
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Сосредоточьтесь на самопознании: Ретроградное движение Меркурия может создать возможности для самопознания и рефлексии. Попытайтесь сосредоточиться на своих внутренних потребностях и духовном развитии, которые могут быть полезны для вашего будущего развития.
С точки зрения астрологии, во время окончания ретроградного движения Меркурия не рекомендуется делать некоторые вещи, которые могут отразиться на энергетике и вибрации этого периода. Вот несколько советов:
- Избегайте подписания важных документов и заключения соглашений, так как это может привести к ошибкам.
- Не рекомендуется покупать новую технику, поскольку может возникнуть проблема ее функционирования.
- Не проводите важные переговоры и не начинайте новые проекты, поскольку могут возникнуть задержки и трудности.
- Избегайте путешествий и путешествий, поскольку могут возникнуть транспортные проблемы и задержки.
- Не рекомендуется делать важные покупки, особенно электроники и коммуникационных средств.
Конечно, у каждого человека есть свой собственный опыт и восприятие ретроградного Меркурия, поэтому решение о том, что делать или не делать, остается за ним. Однако если вы ощущаете определенные негативные последствия этого периода, советуем сосредоточиться на внутреннем развитии, медитации и самопознании.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
В следующий раз Меркурий станет ретроградным 23 августа 2023 г. и этот период продлится по 15 сентября.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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