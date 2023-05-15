Ретроградный Меркурий кончается: что можно делать, а чего лучше избегать

Окончание ретроградного движения Меркурия может означать, что некоторые из трудностей, которые вы испытывали в период ретроградного движения, могут уменьшиться или исчезнуть. Однако, если вы все еще ощущаете влияние ретроградного движения Меркурия, то есть некоторые вещи, которые вы можете сделать для облегчения ситуации:

Сосредоточьтесь на коммуникации: Во время ретроградного движения Меркурия может стать сложнее, поэтому сосредоточьтесь на четкой и вежливой коммуникации с другими людьми. Попытайтесь избежать недоразумений, объясняя свои мысли и идеи четко и понятно. Проверьте свои планы: Ретроградное движение Меркурия может привести к задержкам и помехам в работе и планировании. Проверьте свои планы и убедитесь, что они соответствуют реальности и не нуждаются в дополнительных изменениях или коррекциях. Будьте осторожны с техникой: Во время ретроградного движения Меркурия могут возникать проблемы с техникой и электроникой. Будьте осторожны при работе с компьютерами, телефонами и другой электроникой. Сосредоточьтесь на самопознании: Ретроградное движение Меркурия может создать возможности для самопознания и рефлексии. Попытайтесь сосредоточиться на своих внутренних потребностях и духовном развитии, которые могут быть полезны для вашего будущего развития.

С точки зрения астрологии, во время окончания ретроградного движения Меркурия не рекомендуется делать некоторые вещи, которые могут отразиться на энергетике и вибрации этого периода. Вот несколько советов:

Избегайте подписания важных документов и заключения соглашений, так как это может привести к ошибкам. Не рекомендуется покупать новую технику, поскольку может возникнуть проблема ее функционирования. Не проводите важные переговоры и не начинайте новые проекты, поскольку могут возникнуть задержки и трудности. Избегайте путешествий и путешествий, поскольку могут возникнуть транспортные проблемы и задержки. Не рекомендуется делать важные покупки, особенно электроники и коммуникационных средств.

Конечно, у каждого человека есть свой собственный опыт и восприятие ретроградного Меркурия, поэтому решение о том, что делать или не делать, остается за ним. Однако если вы ощущаете определенные негативные последствия этого периода, советуем сосредоточиться на внутреннем развитии, медитации и самопознании.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

В следующий раз Меркурий станет ретроградным 23 августа 2023 г. и этот период продлится по 15 сентября.

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