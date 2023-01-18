Ретроградный Меркурий окончился: что нужно делать

С 18 января 2023 года ретроградный Меркурий возвращается к директному, то есть прямому движению. С сегодняшнего дня, начнутся подвижки в сферах, которым покровительствует Меркурий: коммуникации, поездки, оформление документов. Вы сможете беспрепятственно сконцентрировать свою волю на достижении поставленных целей. Меркурий будет способствовать расширению контактов, увеличению разговоров и поездок. Потерянные бумаги найдутся, процесс их согласования возобновится.

Что такое ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий – это оптическая иллюзия, во время которой, кажется, что планета движется назад. Это происходит из-за того, что орбита Меркурия на порядок меньше орбит рядом стоящих планет и ее орбитальная скорость выше.

Три-четыре раза в год Меркурий проходит двух-трехнедельные циклы «обратного» движения, называемые ретроградными периодами.

Ретроградный Меркурий: астрология

С точки зрения астрологии, во время ретроградного Меркурия люди могут испытывать трудности в жизни, сбои в работе бытовых приборов, путаницу, недоразумения и мелкие неурядицы. Ведь Меркурий считается покровителем коммуникации. Во время ретроградного Меркурия не рекомендуется подписывать договора, менять работу, делать покупки, всякие коммуникации затруднены, а обязательства и обстоятельства могут измениться после того, как планета станет директной.

Директный Меркурий: что это такое

Прямое движение Меркурия после попятного продвижения называют директным.

Сколько Меркурий будет ретроградным в 2023 году

Все планеты проходят ретроградные периоды, но Меркурий делает больше оборотов вокруг Солнца и становится ретроградным чаще. В 2023 году Меркурий Ретроградный будет 4 раза.

Директный Меркурий: особенности периода

18 января Меркурий после ретроградного периода разворачивается в директное движение.

С точки зрения астрологии, все то, что было на паузе, в неопределенности, в тупике или заблокировано, в ближайшее время начнет медленно двигаться, раскручиваться, проясняться. Препятствий и неясностей будет все меньше. Директный Меркурий поможет нам принимать правильные решения. Необходимо максимально использовать плюсы директного Меркурия - общение, информацию, связи.

Директный Меркурий: что нужно делать

Направить внимание в нужное русло.

Держать фокус.

Планировать.

Получить мотивацию к действию.

Реализировать дела.

Понять некоторые ситуации из нашего прошлого.

Изменить свой образ мышления и поведения.

Оптимизировать движение вперед.

Поставить конкретные цели и трудиться.

Сделать то, что откладывали.

Заказывать гороскопы у астрологов.

Нужно чаще брать на себя инициативу, быть смелее, решительнее.

Не терять времени.

Следующий раз Меркурий станет ретроградным 21 апреля 2023 года, и этот период продлится до 15 мая.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения в 2023 году.

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