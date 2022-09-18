Ретроградный Меркурий осенью 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

Ее период обращения вокруг Солнца составляет всего 87,97 земных суток — самый короткий среди всех планет Солнечной системы. После лишения Плутона в 2006 году статуса планеты к Меркурию перешло звание самой маленькой планеты Солнечной системы.

Меркурий: мифология

Меркурий – в древнеримской мифологии бог-покровитель торговли, прибыли и обогащения, сын бога неба Юпитера. К его атрибутам относятся жезлы кадуцей, крылатые шлем и сандалии, а также денежный мешочек.

Ретроградный Меркурий: что это

Каждая планета бывает ретроградной, но именно Меркурий приводит трепет на эмоционально уязвимых людей. Ретроградное (обратное) движение – это оптический феномен, иллюзия, возникающая из-за разной скорости Земли и Меркурия относительно Солнца. 3-4 раза в год Меркурий проходит мимо Земли, и именно тогда мы переживаем ретроградный период, это примерно 3 недели. В астрологии Меркурий отвечает за коммуникации и в моменты ретроградного движения энергетика планеты меняется, замедляя все на своем пути. Ретроградный Меркурий активизирует ложь, пропаганду, сплетни и злые языки. Да что будьте начеку и не поддавайтесь этому.

Ретроградный Меркурий: категорически запрещено

подписывать важные документы;

покупать новые автомобили и техники;

отправляться в путешествие по новым местам;

устраиваться на новую работу;

совершать крупные покупки;

заключать значительные сделки;

изменять работу;

начинать обучение на курсах.

Также предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерика Елены Кузьмич на период ретроградного Меркурия 2022 года.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

Фото: ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

На истинно твоем пути нет духа сравнения и соревнования. Расслабься и будь собой.

Фото: ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Только в покое ясно виден путь. Путь всегда здесь и сейчас.

Фото: ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Если действуешь внимательно, все, что ты сделаешь, становится твоим творчеством. А если внимательно творишь – становится шедевром.

Фото: ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Нечего больше ждать. Просто живи. Уже можно. Вселенная плохой не посоветует.

Фото: ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Понимание – это соблазн разума. Стремись к истине за его пределами.

Фото: ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Милосердие способно изменить картину разума. А как именно – узнаешь в процессе.

Фото: ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Лишние действия создают суету, чем больше ее, тем меньше существенного. А какие именно действия лишние — решать только тебе.

Фото: ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Когда все на своих местах, то все на своих местах. Главное – правильно определить места.

Фото: ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Баланс. Уважение. Чистота. Не забывай об этих вещах.

Фото: ТСН.ua

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Зажги свечу, а вместе с ней – и свет познания. Первую потом не забудь погасить, – не перепутай.

Фото: ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Проявляя свою природу – обретаешь свободу. Все же, дойдя до вершины, – иди дальше.

Фото: ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Осознавая, что все меняется, станешь ли ты кого содержать? А если станешь, то что?

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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