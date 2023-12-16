Ретроградный Меркурий от 13 декабря 2023 года по 2 января 2024 года: что это за явление

Ретроградный Меркурий связан с темой коммуникаций.
Ретроградный Меркурий – это астрологическое явление, когда кажется, что планета Меркурий движется назад по небесному пространству по отношению к Земле. Фактически же планеты не меняют направления движения, но из-за особенностей их движения относительно Земли иногда кажется, что они двигаются назад.
В астрологии ретроградность Меркурия часто соотносится с рядом влияний, которые могут определять период. Некоторые астрологи считают это время неблагоприятным для коммуникации, подписания документов и соглашений, поскольку Меркурий ассоциируется с коммуникацией, технологиями и мышлением. Считается, что это может приводить к недоразумениям, задержкам и другим трудностям связей и планов.
Ретроградность Меркурия – это период, когда земная позиция по отношению к Меркурию создает иллюзию обратного движения этой планеты на небесной сфере. Это явление происходит примерно каждые 3-4 месяца и длится от двух до трех недель. Во время ретроградного Меркурия можно ощутить увеличение коммуникативных ошибок, задержек и недоразумений.
Некоторые ключевые аспекты ретроградного Меркурия в астрологии:
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Коммуникационные ошибки: Считается, что в этот период может увеличиться вероятность недоразумений, неудачных коммуникаций и плохих сделок. Рекомендуется соблюдать осторожность в письменной и устной коммуникации, избегать чрезмерной поспешности и внимательно проверять информацию.
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Технические проблемы: Меркурий ассоциируется с технологиями и электроникой, поэтому при ретроградном движении эти аспекты жизни могут потребовать дополнительного внимания. Возможны сбои в работе компьютеров, телефонов и других устройств.
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Задержки и переоценка Это также может быть временем задержек в планах и проектах. Некоторые считают, что ретроградный Меркурий способствует переоценке и пересмотру предыдущих решений и планов.
Важно отметить, что подход к астрологии и восприятию ретроградного Меркурия — вопрос личного убеждения, и многие ученые не признают его влияние на жизнь и события на Земле.
Важно отметить, что мнения о влиянии ретроградного Меркурия в астрологии различаются, и многие считают его просто циклическим явлением, не имеющим значимого влияния на события в реальной жизни.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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