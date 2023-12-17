Ретроградный Меркурий с 13 декабря 2023 года по 2 января 2024 года: что категорически запрещено делать

Во время ретроградного Меркурия есть определенные советы эзотериков и астрологов.

Астрологический термин " ретроградный Меркурий " указывает на то, что отметка Меркурия в небесной сфере кажется, что двигаться в обратном направлении, хотя в реальности это не так. Многие люди верят во влияние ретроградного Меркурия на разные аспекты их жизни, астрологи часто дают рекомендации для этого периода.

Важно помнить, что астрология не является научной дисциплиной, и ее влияние на жизнь людей есть вопрос веры. Таким образом, идеи о том, что категорически запрещено делать во время ретроградного Меркурия, не имеют научной поддержки. Однако для тех, кто верит в астрологию, существуют некоторые рекомендации:

Подписание важных документов: Рекомендуется воздержаться от подписания важных соглашений и документов, поскольку считается, что во время ретроградного Меркурия могут возникать недоразумения или недоразумения. Покупка техники и электроники Некоторые считают, что во время этого периода могут возникать проблемы с техникой и электроникой, поэтому лучше воздержаться от покупок или ремонтов. Планирование путешествий и встреч: Есть мнение, что во время ретроградного Меркурия могут возникать задержки и недоразумения, поэтому лучше избегать важных путешествий и встреч.

Важно заметить, что это всего-навсего верование и рекомендации астрологов, и не существует никаких научных подтверждений того, что ретроградный Меркурий оказывает реальное влияние на события в жизни человека. Каждый человек определяет, насколько он принимает такие советы в соответствии со своими убеждениями.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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