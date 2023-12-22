Ретроградный Меркурий от 13 декабря 2023 года по 2 января 2024 года: что стоит сделать

Во время ретроградного Меркурия есть определенные советы, которые следует придерживаться.

Ретроградный Меркурий – это астрологическое явление, и влияние его движения на события в жизни человека есть вопрос веры. Если вы верите в астрологию и хотите учесть этот период, вот некоторые рекомендации, которые некоторые люди считают полезными во время ретроградного Меркурия:

Проверьте и обновите свои планы: Во время ретроградного Меркурия возникает идея, что планы могут изменяться и возникнуть недоразумения. Просмотрите свои планы, будьте готовы к возможным изменениям и уточняйте детали. Обращайте особое внимание на коммуникацию: - Избегайте недоразумений в коммуникации. Будьте внимательны при общении, уточняйте информацию во избежание недоразумений и ошибок. Рассмотрите прошлые дела Некоторые считают, что ретроградный Меркурий является временем для переосмысления и завершения нерешенных дел из прошлого. Возможно, это время для завершения старых проектов или урегулирования нерешенных вопросов. Углубленное изучение и саморазвитие: Другая идея состоит в том, что во время ретроградного Меркурия можно использовать время для саморазвития, изучения новых тем или более глубокого понимания себя. Сохраняйте спокойствие и терпение Считается, что ретроградный Меркурий может вызвать стресс и задержки. Сохраняйте спокойствие и терпение, если что-то не идет по плану.

Важно отметить, что эти рекомендации базируются на астрологических верованиях и не имеют научной основы. Каждый человек определяет, насколько он хочет учитывать астрологические аспекты своей жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.