Ретроградный Меркурий от 13 декабря 2023 года по 2 января 2024 года: как влияет

В астрологии ретроградный Меркурий считается периодом, когда планета Меркурий кажется двигаться назад на небесной сфере, хотя это действительно связано с движением планеты относительно Земли. Это явление происходит примерно каждые 3-4 месяца, и каждый период длится примерно 3 недели.

С точки зрения астрологии считается, что ретроградный Меркурий может оказывать влияние на коммуникацию, технологии, мышление и планирование. Однако важно отметить, что астрология не научная дисциплина, и многие ученые считают астрологические влияния необоснованными.

Вот некоторые аспекты, которые астрологи связывают с ретроградным Меркурием:

Коммуникационные недоразумения Считается, что в этот период могут возникать недоразумения, ошибки в коммуникации и задержки в передаче информации. Проблемы с техникой: Существует идея, что технические приборы и электроника могут работать менее эффективно во время ретроградного Меркурия, поэтому рекомендуется быть осторожным по делам, связанным с техникой. Переосмысление и планирование Некоторые люди считают, что это может быть временем для переосмысления, внутреннего изучения и пересмотра планов на будущее. Задержки в путешествиях и встречах Существует вера, что ретроградный Меркурий может вызвать задержки в путешествиях и планировании встреч.

Важно помнить, что это всего-навсего астрологические верования, и многие люди относятся к ним с сомнением. Если вы интересуетесь астрологией, можете использовать это время как возможность для самопознания и рассматривать его как период для более внимательного отношения к коммуникации и планированию.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.