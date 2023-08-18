Ретроградный Меркурий с 23 августа по 15 сентября 2023 года: что следует делать, а что категорически запрещено

Ретроградный Меркурий в эзотерических верованиях считается периодом, когда влияние планеты Меркурий на Землю выглядит, будто планета движется в движении вокруг Солнца. Этот период может ощущаться как время задержек, разногласий в коммуникациях и технических проблем. Вот несколько советов с точки зрения эзотерики, которые могут помочь вам во время ретроградного Меркурия:

Усиление коммуникации и внутреннего восприятия: Ретроградный Меркурий может изменить способ общения и восприятия. Используйте это время для углубленной коммуникации с собой и другими, а также для изучения внутренних процессов. Укрепление внутренней гармонии Ретроградный Меркурий может вызвать неуравновешенность и стресс. Сосредоточьтесь на практиках, которые помогут вам укрепить внутреннюю гармонию, таких как медитация, йога, глубокое дыхание или релаксация. Переосмысление и перемены: Ретроградный Меркурий может открыть возможности для переосмысления и перемен в жизни. Откройтесь для новых идей и подходов, позвольте просмотреть предыдущие убеждения и принять во внимание новые взгляды. Практика отпуска: Верится, что ретроградный Меркурий может привести к повторным ситуациям из прошлого. Упражняйте отпускание негативных эмоций и старых ощущений, чтобы освободить место для новых возможностей. Осторожность в общении и технических вопросах: Во время ретроградного общения Меркурия может быть запутанным, а технические сбои могут казаться более распространенными. Будьте осторожны в собственной коммуникации, проверяйте информацию и обеспечивайте надежность технических средств.

Это лишь общие советы с точки зрения эзотерики по поводу ретроградного Меркурия. Как всегда, следует учитывать собственные личные убеждения и соблюдать разумное и осмотрительное поведение.

Ретроградный Меркурий, с точки зрения эзотерики, рассматривается как период, когда энергия планеты Меркурий может возбудить обычный порядок вещей и повлечь за собой трудности в коммуникации, понимании и технических вопросах. Вот несколько категорических советов, которые рекомендуется избегать во время ретроградного Меркурия с точки зрения эзотерики:

Подписать важные соглашения или контракты Считается, что во время ретроградного Меркурия могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые могут повлиять на ваши соглашения или контракты. Рекомендуется отложить подписание важных документов до окончания периода ретрограда. Проводить важные переговоры: Ретроградный Меркурий может привести к недоразумениям и неправильному истолкованию словесных сообщений. Следует избегать важных переговоров и обсуждений, если это возможно. Начинать новые проекты или предприятия: Во время ретроградного Меркурия считается, что новые проекты могут столкнуться с разного рода препятствиями и задержками. Лучше сосредоточиться на завершении текущих дел или подготовке к будущим проектам. Покупать новую технику или электронику: Технические сбои могут быть часты во время ретроградного Меркурия. По возможности, лучше отложить покупку новой техники до окончания этого периода. Планировать путешествия: Путешествия во время ретроградного Меркурия могут привести к изменению планов, задержек или непредвиденных проблем. Если возможно, следует избежать долгих поездок или тщательно спланировать каждую деталь. Ретроградный Меркурий может привести к непредвиденным последствиям вследствие больших изменений. Лучше отложить важные решения и изменения в конце периода ретрограда.

Важно отметить, что эти советы основаны на эзотерических верованиях и могут отличаться в разных культурах и практиках. Следует тщательно исследовать и выбирать подход к ретроградному Меркурию, который вам больше всего соответствует.

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