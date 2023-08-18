Ретроградный Меркурий с 23 августа по 15 сентября 2023 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Обратите внимание на гороскоп во время ретроградного периода Меркурия

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на ретроградный Меркурий от 23 августа по 15 сентября 2023 года рассказывает, что Овнам нужно остерегаться прошлого, а Близнецам стоит овладеть внутренней мудростью.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на ретроградный Меркурий с 23 августа по 15 сентября 2023 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Тройка мечей"

Остерегайтесь воспоминаний прошлого. В отношениях не ищите поводов для ссор. На работе избегайте конфликтов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не создавайте себе проблем. В любви не стоит ссориться. В рабочих вопросах не поддавайтесь на провокации.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Верховная жрица"

Освойте внутреннюю мудрость. В отношениях прислушивайтесь к голосу интуиции. А в рабочих моментах – к внутреннему голосу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Отшельник"

Пора отдохнуть. Отделитесь немного от партнера или партнерши. В движении по карьерной лестнице сделайте паузу.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте свой талант в землю. В отношениях следует понять, что вы хотите от второй половинки. А на работе работайте более тщательно.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Король мечей"

Продемонстрируйте характер. В отношениях не делайте больно второй половинке. В движении по карьерной лестнице покажите силу воли.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Дела улучшаются. В отношениях наслаждайтесь счастьем. Действуйте профессионально на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз мечей"

Интеллект – вот ваше основное оружие. В любви проявите мудрость. Действуйте взвешенно на работе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Откройте ваше сердце пошире. Растворитесь на день в любви. Добавьте немного эмоций в рабочие дела.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Справедливость"

Ищите баланс. В отношениях уравновесьте ум и эмоции. На работе помните о последствиях своих поступков.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Иерофант"

Хороший день для заключения договоров. Отношения следует узаконить. В рабочих вопросах будьте осторожны с бумагой.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях проявите свои лучшие черты. А на работе возьмите отгул.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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