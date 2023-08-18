Ретроградный Меркурий с 23 августа по 15 сентября 2023 года: предрассудки и приметы

Ретроградный Меркурий воспринимается во многих культурах как период, когда могут возникать различные негативные или необычные ситуации.

Однако важно понимать, что это всего лишь верование о ретроградном Меркурии, и они не имеют научного обоснования. Здесь некоторые предрассудки и приметы, связанные с ретроградным Меркурием:

Избегайте подписания важных документов: Считается, что подписание соглашений, контрактов или важных документов во время ретроградного Меркурия может привести к недоразумениям и непредсказуемым проблемам в будущем. Не начинайте новые проекты или предприятия: Верят, что новые начинания, начатые во время ретроградного Меркурия, могут испытать задержки, недоразумения и неудачи. Остерегайтесь технических ошибок: Суеверия связывают ретроградный Меркурий со сбоями в технике, электронике и коммуникациях. Рекомендуется соблюдать осторожность при использовании технических устройств. Избегайте путешествий и резервирования Считается, что ретроградный Меркурий может привести к изменению планов, задержек и проблем в путешествиях и резервированиях. Берегитесь недоразумения в общении. Верится, что во время ретроградного Меркурия могут возникать недоразумения, ошибки в коммуникации и переводах.

Важно понимать, что эти предрассудки и приметы носят сугубо символический характер и не имеют научного обоснования. Ретроградный Меркурий может создавать определенные вызовы в коммуникации и организации, но это может быть временем для переосмысления, духовного роста и развития. Важно оставаться разумным и осторожным, но не позволять страху перед этим периодом воздействовать негативно на вашу жизнь.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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