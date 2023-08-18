Ретроградный Меркурий с 23 августа по 15 сентября 2023 года: три эзотерические ритуалы

Вот три эзотерических ритуалов, которые можно выполнить во время периода ретроградного Меркурия.

Ритуал "Очистка коммуникации и понимания": Цель: Преодоление недоразумений и улучшение качества общения во время ретроградного Меркурия. Как выполнить: Сядьте или лягте в удобное положение в тихом и спокойном месте.

Закройте глаза и вдыхайте глубоко и равномерно, сосредотачивая внимание на дыхании.

Визуализируйте яркий синий или турецкий цвет света, плывущего вокруг вас.

Представьте себя в этом свете как в чистом и прозрачном поле.

Выразите намерение улучшить общение, понимание и отсеять все негативные энергии и помехи.

Изображение, как свет впитывает все негативные эмоции и недоразумения, заменяя их положительной энергией.

Медленно возвращайтесь к сознанию, открыв глаза. Ритуал "Умственная ясность и интуиция": Цель: Укрепление умственной ясности и интуитивных способностей во время ретроградного Меркурия. Как выполнить: Выберите спокойное место и разместите перед собой кристалл или кварцевый генератор (если есть).

Сядьте в медитативном положении, спины прямо, закройте глаза и сосредоточьте внимание на своем дыхании.

Визуализируйте мощный поток белого света, спускающегося из космоса и проходящего через кристалл или генератор.

Представьте, как этот свет наполняет вашу голову и мозг, очищая и укрепляя вашу умственную ясность.

Выразите намерение укрепить интуитивные способности и связь с внутренним "я".

Оставайтесь в этом состоянии в течение нескольких минут, углубляя свое общение с внутренним миром.

Постепенно возвращайтесь к сознанию, открыв глаза. Ритуал "Защита от коммуникационных помех": Цель: Защитить себя от возможных негативных воздействий и препятствий в общении во время ретроградного Меркурия. Как выполнить: Сначала подготовьте свою атмосферу: расставьте свечи, используйте благородные ароматы (лайм, эвкалипт и т.п.).

Зайдите в спокойное и медитативное состояние, сосредотачиваясь на дыхании.

Подумайте о своем намерении: защитить себя от негативных влияний, ошибок в общении и неверных интерпретаций.

Визуализируйте световой щит, окружающий вас и придающий вам силу и уверенность.

Выскажите свое намерение вслух или в мысли: "Я защищен(а) от негативного влияния. Моя коммуникация является ясной и благоприятной."

Оставайтесь в этом состоянии, пока не почувствуете, что энергия щита мощно наполнила вас.

Постепенно вернитесь к сознанию, сняв с вас щит.

Эти ритуалы основываются на эзотерических верованиях и могут помочь укрепить внутренний мир во время ретроградного Меркурия. Помните, важно относиться к ним с пониманием и собственными убеждениями.

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