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Ретроградный Меркурий с 23 августа по 15 сентября 2023 года: три эзотерические ритуалы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
3 мин
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Ретроградный Меркурий с 23 августа по 15 сентября 2023 года: три эзотерические ритуалы

Следует быть осторожными во время ретроградного периода Меркурия / Фото: ТСН.ua

Эзотерические практики очень интересные.

Вот три эзотерических ритуалов, которые можно выполнить во время периода ретроградного Меркурия.

  1. Ритуал "Очистка коммуникации и понимания":

    Цель: Преодоление недоразумений и улучшение качества общения во время ретроградного Меркурия.

    Как выполнить:

    • Сядьте или лягте в удобное положение в тихом и спокойном месте.
    • Закройте глаза и вдыхайте глубоко и равномерно, сосредотачивая внимание на дыхании.
    • Визуализируйте яркий синий или турецкий цвет света, плывущего вокруг вас.
    • Представьте себя в этом свете как в чистом и прозрачном поле.
    • Выразите намерение улучшить общение, понимание и отсеять все негативные энергии и помехи.
    • Изображение, как свет впитывает все негативные эмоции и недоразумения, заменяя их положительной энергией.
    • Медленно возвращайтесь к сознанию, открыв глаза.

  2. Ритуал "Умственная ясность и интуиция":

    Цель: Укрепление умственной ясности и интуитивных способностей во время ретроградного Меркурия.

    Как выполнить:

    • Выберите спокойное место и разместите перед собой кристалл или кварцевый генератор (если есть).
    • Сядьте в медитативном положении, спины прямо, закройте глаза и сосредоточьте внимание на своем дыхании.
    • Визуализируйте мощный поток белого света, спускающегося из космоса и проходящего через кристалл или генератор.
    • Представьте, как этот свет наполняет вашу голову и мозг, очищая и укрепляя вашу умственную ясность.
    • Выразите намерение укрепить интуитивные способности и связь с внутренним "я".
    • Оставайтесь в этом состоянии в течение нескольких минут, углубляя свое общение с внутренним миром.
    • Постепенно возвращайтесь к сознанию, открыв глаза.

  3. Ритуал "Защита от коммуникационных помех":

    Цель: Защитить себя от возможных негативных воздействий и препятствий в общении во время ретроградного Меркурия.

    Как выполнить:

    • Сначала подготовьте свою атмосферу: расставьте свечи, используйте благородные ароматы (лайм, эвкалипт и т.п.).
    • Зайдите в спокойное и медитативное состояние, сосредотачиваясь на дыхании.
    • Подумайте о своем намерении: защитить себя от негативных влияний, ошибок в общении и неверных интерпретаций.
    • Визуализируйте световой щит, окружающий вас и придающий вам силу и уверенность.
    • Выскажите свое намерение вслух или в мысли: "Я защищен(а) от негативного влияния. Моя коммуникация является ясной и благоприятной."
    • Оставайтесь в этом состоянии, пока не почувствуете, что энергия щита мощно наполнила вас.
    • Постепенно вернитесь к сознанию, сняв с вас щит.

Эти ритуалы основываются на эзотерических верованиях и могут помочь укрепить внутренний мир во время ретроградного Меркурия. Помните, важно относиться к ним с пониманием и собственными убеждениями.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
66
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