Ретроградный Меркурий с 23 августа по 15 сентября 2023 года: три эзотерические ритуалы

Эзотерические практики очень интересные.
Вот три эзотерических ритуалов, которые можно выполнить во время периода ретроградного Меркурия.
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Ритуал "Очистка коммуникации и понимания":
Цель: Преодоление недоразумений и улучшение качества общения во время ретроградного Меркурия.
Как выполнить:
- Сядьте или лягте в удобное положение в тихом и спокойном месте.
- Закройте глаза и вдыхайте глубоко и равномерно, сосредотачивая внимание на дыхании.
- Визуализируйте яркий синий или турецкий цвет света, плывущего вокруг вас.
- Представьте себя в этом свете как в чистом и прозрачном поле.
- Выразите намерение улучшить общение, понимание и отсеять все негативные энергии и помехи.
- Изображение, как свет впитывает все негативные эмоции и недоразумения, заменяя их положительной энергией.
- Медленно возвращайтесь к сознанию, открыв глаза.
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Ритуал "Умственная ясность и интуиция":
Цель: Укрепление умственной ясности и интуитивных способностей во время ретроградного Меркурия.
Как выполнить:
- Выберите спокойное место и разместите перед собой кристалл или кварцевый генератор (если есть).
- Сядьте в медитативном положении, спины прямо, закройте глаза и сосредоточьте внимание на своем дыхании.
- Визуализируйте мощный поток белого света, спускающегося из космоса и проходящего через кристалл или генератор.
- Представьте, как этот свет наполняет вашу голову и мозг, очищая и укрепляя вашу умственную ясность.
- Выразите намерение укрепить интуитивные способности и связь с внутренним "я".
- Оставайтесь в этом состоянии в течение нескольких минут, углубляя свое общение с внутренним миром.
- Постепенно возвращайтесь к сознанию, открыв глаза.
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Ритуал "Защита от коммуникационных помех":
Цель: Защитить себя от возможных негативных воздействий и препятствий в общении во время ретроградного Меркурия.
Как выполнить:
- Сначала подготовьте свою атмосферу: расставьте свечи, используйте благородные ароматы (лайм, эвкалипт и т.п.).
- Зайдите в спокойное и медитативное состояние, сосредотачиваясь на дыхании.
- Подумайте о своем намерении: защитить себя от негативных влияний, ошибок в общении и неверных интерпретаций.
- Визуализируйте световой щит, окружающий вас и придающий вам силу и уверенность.
- Выскажите свое намерение вслух или в мысли: "Я защищен(а) от негативного влияния. Моя коммуникация является ясной и благоприятной."
- Оставайтесь в этом состоянии, пока не почувствуете, что энергия щита мощно наполнила вас.
- Постепенно вернитесь к сознанию, сняв с вас щит.
Эти ритуалы основываются на эзотерических верованиях и могут помочь укрепить внутренний мир во время ретроградного Меркурия. Помните, важно относиться к ним с пониманием и собственными убеждениями.
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