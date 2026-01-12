- Дата публикации
Ретроградный Меркурий в 2026 году: когда начнутся проблемы со связью, деньгами и поездками
В 2026 году Меркурий трижды будет ретроградным, и эти периоды традиционно связывают с задержками по делам, финансовыми ошибками, неразберихой в документах и сбоями в коммуникации.
В 2026 году ретроградное движение Меркурия пройдет три раза — зимой, летом и осенью.
Основные даты
26 февраля - 20 марта 2026 года
29 июня - 23 июля 2026 года
24 октября - 13 ноября 2026 года
Именно в эти промежутки астрологи советуют быть особенно внимательными к договоренностям, поездкам и финансовым операциям.
Что такое "теневые" периоды Меркурия и почему они важны
Кроме основных дат существуют так называемые теневые периоды - время до начала и после завершения ретроградности, когда проблемы могут появляться постепенно.
Теневые фазы в 2026 году
Перед первым ретроградом: с 11 февраля
После первого ретрограда: до 9 апреля
Перед вторым ретроградом: с 12 июня
После второго ретрограда: до 6 августа
Перед третьим ретроградом: с 4 октября
После третьего ретрограда: до 29 ноября
Именно в эти периоды часто возникает ощущение, что что-то идет не так, даже если официально ретроград еще не начался или уже завершился.
Какие проблемы чаще всего связывают с ретроградным Меркурием
В популярной астрологии эти периоды ассоциируют с бытовыми трудностями, с которыми сталкивается много людей:
задержки в поездках, отмена рейсов, проблемы с транспортом;
ошибки в документах, договорах, платежах;
недоразумение в переписке и разговорах;
сбои техники, гаджетов, связи;
возвращение старых тем, людей или незавершенных дел.
Что советуют делать в эти даты
Чтобы снизить риски, в периоды ретроградного Меркурия обычно советуют:
Лучше проверять
билеты, бронирование, адреса, время;
реквизиты, суммы, условия сделок;
важные письма и сообщения перед отправкой.
Удачное время для
завершение старых дел;
возврат к отложенным проектам;
исправление ошибок и просмотр планов.
Ретроградный Меркурий в 2026 году – это не повод для паники, но хороший момент быть внимательнее к деталям, особенно в финансах, поездках и общении.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.