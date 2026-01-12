Ретроградный Меркурий в 2026 году: когда начнутся проблемы со связью, деньгами и поездками

Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

В 2026 году ретроградное движение Меркурия пройдет три раза — зимой, летом и осенью.

Основные даты

26 февраля - 20 марта 2026 года

29 июня - 23 июля 2026 года

24 октября - 13 ноября 2026 года

Именно в эти промежутки астрологи советуют быть особенно внимательными к договоренностям, поездкам и финансовым операциям.

Что такое "теневые" периоды Меркурия и почему они важны

Кроме основных дат существуют так называемые теневые периоды - время до начала и после завершения ретроградности, когда проблемы могут появляться постепенно.

Теневые фазы в 2026 году

Перед первым ретроградом: с 11 февраля

После первого ретрограда: до 9 апреля

Перед вторым ретроградом: с 12 июня

После второго ретрограда: до 6 августа

Перед третьим ретроградом: с 4 октября

После третьего ретрограда: до 29 ноября

Именно в эти периоды часто возникает ощущение, что что-то идет не так, даже если официально ретроград еще не начался или уже завершился.

Какие проблемы чаще всего связывают с ретроградным Меркурием

В популярной астрологии эти периоды ассоциируют с бытовыми трудностями, с которыми сталкивается много людей:

задержки в поездках, отмена рейсов, проблемы с транспортом;

ошибки в документах, договорах, платежах;

недоразумение в переписке и разговорах;

сбои техники, гаджетов, связи;

возвращение старых тем, людей или незавершенных дел.

Что советуют делать в эти даты

Чтобы снизить риски, в периоды ретроградного Меркурия обычно советуют:

Лучше проверять

билеты, бронирование, адреса, время;

реквизиты, суммы, условия сделок;

важные письма и сообщения перед отправкой.

Удачное время для

завершение старых дел;

возврат к отложенным проектам;

исправление ошибок и просмотр планов.

Ретроградный Меркурий в 2026 году – это не повод для паники, но хороший момент быть внимательнее к деталям, особенно в финансах, поездках и общении.

