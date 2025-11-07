Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: как повлияет на все знаки зодиака

Гороскоп / © ТСН.ua

Астрологи во время ретроградного Меркурия в ноябре 2025 советуют не начинать новые дела, а пересмотреть старые планы — особенно в темах коммуникации, путешествий и отношений.

Когда продлится ретроградность Меркурия

Ретроградное движение планеты начнется 9 ноября 2025 в знаке Стрельца, а завершится 29 ноября в Скорпионе. Теневой период продлится с 21 октября по 16 декабря.

Это время, когда энергии замедляются, а люди чаще сталкиваются с недоразумениями в общении, транспортными задержками или техническими поломками.

Первая половина ноября Меркурий будет влиять на сферу мировоззрения, учения и веры, а во второй — заставит глубже погрузиться в эмоциональные темы, финансы и психологические процессы.

Овен

Звезды советуют не спешить с большими решениями о путешествиях или обучении. Вернутся старые идеи, которые следует доработать.

Телец

Ретроградность вынудит переосмыслить денежные обязательства и партнерство. Возможен возврат к темам доверия или долгов.

Близнецы

Ваш покровитель – Меркурий, поэтому вы особенно почувствуете этот период. Не стоит заключать новые соглашения или вступать в важные разговоры — могут быть недоразумения.

Рак

Сосредоточьтесь на своем здоровье и ежедневных привычках. Старые проблемы могут дать о себе знать, если вы игнорировали сигналы тела.

Лев

В сфере любви возможен возврат прошлых отношений или старых творческих проектов. Не торопитесь с новыми романами.

Дева

Ретроградность коснется тем семьи и дома. Могут всплыть старые конфликты или вопросы, которые вы откладывали.

Весы

Следите за тем, что и как вы говорите. Есть риск неправильной трактовки ваших слов. Проверяйте письма и документы дважды.

Скорпион

Финансовые темы выходят на первый план. Просмотрите расходы и подход к деньгам, не принимайте спонтанных решений.

Стрелец

Меркурий начинает ретроградность именно в вашем знаке. Возможные сомнения в своем пути или внешних целях — время пересмотреть направление движения.

Козерог

Следует отдохнуть и не перегружать себя. Интуиция подскажет, что требует пересмотра.

Водолей

Старые друзья или коллеги могут снова появиться в вашей жизни. Для завершения совместных дел используйте это время.

Рыбы

Возможны перемены в профессиональной сфере, пересмотр амбиций. Не торопитесь с решениями – реальные результаты проявятся после 29 ноября.

Что советуют астрологи:

Не подписывайте важные контракты без проверки.

Разберитесь с нерешенными делами.

Обратите внимание на сигналы интуиции.

Используйте время для внутреннего анализа и восстановления.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.