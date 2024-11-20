Ретроградный Меркурий в Стрельце от 24 ноября по 15 декабря 2024 года: что категорического не стоит сделать с точки зрения эзотерики

Во время ретроградного Меркурия в Стрельце категорически запрещено начинать новые проекты, подписывать важные соглашения и отправляться в поездки без тщательной подготовки.
Ретроградный Меркурий в Стрельце активирует темы путешествий, образования, философии и убеждений, но вносит хаос в коммуникацию, планы и документы. Это время, когда следует быть особенно осмотрительными с импульсивными решениями, ведь Стрелец добавляет желание рисковать и гнаться за свободой.
Категорически запрещено:
- Принимать важные решения на эмоциях – поспешность может привести к трудноисправимым ошибкам.
- Подписывать новые сделки или запускать проекты – велик риск неправильного восприятия условий или задержек.
- Начинать дальние путешествия без тщательной подготовки – проблемы с документами или транспортом возможны чаще обычного.
- Игнорировать детали по делам или коммуникации – мелкие ошибки могут превратиться в серьезные проблемы.
- Вступать в конфликты из-за разницы в идеологии или взглядах – это может обострить отношения надолго.
Будьте внимательны к деталям и используйте это время для просмотра планов, а не для активных изменений.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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