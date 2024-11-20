Ретроградный Меркурий в Стрельце с 24 ноября по 15 декабря 2024 года: три медитации для отказа от прошлого

Этот период позволяет завершить нерешенные вопросы и освободиться от прошлого, чтобы вновь почувствовать легкость и свободу.

Ретроградный Меркурий в Стрельце – это период, когда прошлое может вернуться в мыслях, отношениях или событиях, заставляя переосмысливать старые уроки. Чтобы избежать эмоциональной нагрузки и освободиться от бремени старых привязанностей, полезно практиковать медитации, помогающие очистить энергию и сосредоточиться на будущем.

Медитации для отказа от прошлого во время ретроградного Меркурия в Стрельце:

Медитация "Разрыв энергетических связей"

Сядьте удобно, представьте перед собой человека или ситуацию, которую хотите отпустить. Визуализируйте энергетическую нить между вами и произнесите: "Я благодарю за уроки, но отпускаю. Это больше не принадлежит мне". Представьте, как нить исчезает, а вас наполняет свет свободы. Медитация очищения стихией огня

Зажгите свечу, сосредоточьтесь на ее пламени. Представьте, как пламя сжигает ваши воспоминания, эмоции и привязанности, связанные с прошлым, оставляя только теплое чувство покоя. Повторяйте мантру: "Все, что меня сдерживало, сгорает, я становлюсь свободной". Медитация "Путешествие в будущее"

Представьте себя в пространстве безграничного неба, характерного для Стрельца. Сделайте несколько глубоких вдохов, почувствуйте легкость и визуализируйте, как вы двигаетесь вперед, оставляя позади тяжелый багаж прошлого. Скажите себе: "Я отпускаю прошлое и открываю дверь к новым возможностям".

Эти медитации помогут гармонично завершить прошедшие этапы жизни и открыть простор для нового.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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