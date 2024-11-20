Ретроградный Меркурий в Стрельце с 24 ноября по 15 декабря 2024 года: три ритуала, чтобы не вернулись прежние

Ретроградный Меркурий в Стрельце усиливает тенденцию к переоценке прошлого, в частности в отношениях, через энергию ретроспекции и стремление понять истину.

Во время ретроградного Меркурия в Стрельце прошлое может напоминать о себе в виде неожиданных звонков или появления бывших партнеров. Чтобы сохранить эмоциональную стабильность и избежать возвращения токсических отношений, можно использовать простые эзотерические ритуалы для очистки энергии и защиты от нежелательных контактов.

Собрали для вас три ритуала, которые помогут избежать возвращения бывших во время ретроградного Меркурия в Стрельце:

Ритуал "Закрытие дверей прошлого" :

Напишите имя бывшего человека на бумаге, поблагодарите за опыт, порвите лист и сожгите его, говоря: "Я отпускаю прошлое и открываюсь для нового. Мое сердце свободно". Соль как защита :

Посыпьте порог своего дома щепоткой морской соли со словами: "Я защищаю себя от всего, что не доставляет мне радости". Соль нужно оставить на ночь, затем смыть водой. Ритуал очистки энергии :

Зажгите свечу белого цвета и обрызгайте комнату водой с несколькими каплями эфирного масла розмарина. В процессе повторяйте: "Лишь светлые чувства и люди входят в мою жизнь. Прошлое не в силах надо мной".

Эти практики помогут создать энергетический барьер и поспособствовать спокойствию.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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