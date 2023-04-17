Ретроградный Меркурий весной 2023 года: что делать и что категорически запрещено

В эзотерике и духовности ретроградный Меркурий считается временем, когда можно пересмотреть и переосмыслить различные аспекты жизни и опыта.

Этот период проходит несколько раз в год и длится примерно 3 недели.

В 2023 году период ретроградного Меркурия начнется 21 апреля и продлится 15 мая 2023 года.

По традиционному пониманию астрологии ретроградный Меркурий считается временем, когда возможны проблемы с коммуникацией, технологиями, контрактами и путешествиями. Однако, с точки зрения эзотерики, этот период может быть полезен личностному росту и развитию.

Ретроградный Меркурий: важные практики

Некоторые возможные практики, которые можно проводить во время ретроградного Меркурия, могут включать:

Просмотр и переосмысление предварительных действий и решений. Этот период может быть временем для рефлексии и сосредоточения на том, что было сделано раньше. Сосредоточение на духовном развитии и медитации. Этот период может быть благоприятным для сосредоточения в своем внутреннем мире и развития духовных практик. Поиск новых способов и решений. Этот период может быть временем, когда можно найти новые способы решения проблем и исследования новых возможностей. Занятия творчеством и развлечениями, которые помогут отдохнуть от стресса и негативной энергии, которая может сопровождать этот период.

Важно также помнить, что ретроградный Меркурий может вызвать определенный уровень тревоги и нестабильности, поэтому важно слушать свое тело и психику.

Ретроградный Меркурий: что делать

Во время ретроградного Меркурия можно сделать несколько вещей, чтобы помочь себе пережить этот период.

Будьте осмотрительны с коммуникацией. Избегайте отправки важных сообщений и сообщений электронной почты в последний момент, поскольку возможны сбои в технике и задержки в доставке. Старайтесь быть точнее в коммуникации с другими людьми и избегайте недоразумений. Проверьте свои планы и уговоры. Убедитесь, что все намеченное на этот период пройдет гладко и избегайте задержек и изменений в планах. Рассмотрите возможность просмотра своих предыдущих решений и действий. Ретроградный Меркурий может быть временем для переосмысления своих решений и сосредоточения того, что было сделано ранее. Просмотр своих действий поможет найти новые способы решения проблем и улучшить свои отношения с другими людьми. Сосредоточьтесь на духовном развитии и медитации. Ретроградный Меркурий может быть временем для сосредоточения в своем внутреннем мире и развития духовных практик. Медитация и другие практики могут помочь успокоить ум и снять стресс. Будьте готовы к переменам и неожиданностям. Ретроградный Меркурий может приносить изменения и неожиданности, поэтому важно быть готовым к тому, что может произойти что-нибудь неожиданное. Старайтесь поддерживать спокойствие и гибкость в решении проблем. Занятия творчеством и развлечениями, например рисование, музыка, танцы и другие креативные мероприятия могут помочь снять напряжение и стресс, которые могут возникнуть во время ретроградного Меркурия. Важно сосредоточиться на положительных эмоциях и наслаждаться творческим процессом. Упражняйте внимательность и сознание. Ретроградный Меркурий может помочь сосредоточиться на моменте и научиться быть более внимательными к деталям. Попытайтесь практиковать внимательность и сознание в повседневной жизни, это может помочь улучшить качество вашей жизни. Избегайте конфликтных ситуаций. Ретроградный Меркурий может быть временем, когда появляется больше возможностей для недоразумений и конфликтов. Попытайтесь избегать конфликтных ситуаций и оставаться в спокойном состоянии. Принимайте успокаивающие травы. Некоторые травы, такие как чай из лаванды, мяты, ромашки, могут помочь успокоить нервную систему и снять стресс.

Ретроградный Меркурий: что запрещено

Есть определенные вещи, которые лучше избегать во время ретроградного Меркурия. Вот несколько запрещенных действий:

Не подписывайте важные документы. Во время ретроградного Меркурия могут возникнуть недоразумения и ошибки в документах, поэтому лучше избегать подписания важных документов в этот период. Не открывайте новые проекты или планы. Ретроградный Меркурий может привести к изменению планов и непредсказуемых ситуаций, поэтому лучше избегать начала новых проектов и планов. Избегайте покупок техники и электроники. Ретроградный Меркурий может привести к ошибкам и неполадкам, поэтому лучше избегать покупок новой техники во время этого периода. Избегайте путешествий и важных встреч. Ретроградный Меркурий может привести к изменениям в планах и непредсказуемым ситуациям, поэтому лучше избегать важных встреч и путешествий в этот период. Избегайте разговоров со старыми друзьями и коллегами. Ретроградный Меркурий может вызвать недоразумения и конфликты в старых отношениях, поэтому лучше избегать разговоров со старыми друзьями и коллегами в этот период.

Эти советы не являются жесткими правилами, а лишь помогают снизить риски и избежать возможных проблем во время ретроградного Меркурия.

Важно помнить, что каждый человек переживает ретроградный Меркурий по-разному, и не всегда нужно следовать определенным советам. Главное, слушайте свое тело и интуицию, помогайте себе пережить этот период, как вам кажется правильным.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Ретроградный Меркурий закончился. Собрали вам советы, что нужно делать.

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