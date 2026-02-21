Ретроградный Меркурий весной 2026: что нужно обязательно сделать, чтобы избежать ошибок

Ретроградный Меркурий / © ТСН

Знакомое чувство, когда письмо «исчезает», договоренность вдруг меняется, а люди из прошлого неожиданно напоминают о себе? Весной 2026 года такие сценарии могут происходить чаще. Ретроградное движение Меркурия — это не о фатальности, а о паузе, которая заставляет остановиться, пересмотреть решение и навести порядок в собственных планах.

В феврале-апреле 2026 активируется период ретроградного движения Меркурий - времени, которое традиционно связывают с задержками, недоразумениями и возвращением старых ситуаций.

Впрочем, астрологи подчеркивают: этот период не о хаосе, а о пересмотре.

Что следует сделать

1. Проверить документы и договоренности

Перед подписанием соглашений прочтите все дважды. Именно в этот период мелкие детали могут сыграть ключевую роль.

2. Завершить незакрытые дела

Ретроград – идеальное время для финализации: закрыть долги, доделать проекты, завершить старые конфликты.

3. Сделать резервные копии

Технические сбои чаще случаются по невнимательности. Рекомендуется обновить пароли, проверить сохранение важной информации.

4. Переосмыслить решение

Это не лучший момент для импульсивных шагов, но хороший для анализа стратегии на весну и лето 2026 года.

5. Наладить коммуникацию

Любое сообщение может быть неправильно понято. Следует четко формулировать мысли и избегать резких слов.

Чего лучше избегать

спонтанных финансовых решений

резких увольнений или разрывов

больших покупок без дополнительной проверки

Почему этот период не стоит бояться

Ретроградный Меркурий – это не «черная полоса», а пауза перед движением вперед. Те, кто использует ее для анализа и завершения, получат более стабильный старт в конце весны.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.