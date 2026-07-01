Ретроградный Меркурий возвращает тайны прошлого: четыре знака зодиака на пороге перемен

Знаки зодиака / © Mixnews

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Ретроградный Меркурий, который начался на этой неделе и продлится до 23 июля, по прогнозам астрологов может «вывести на поверхность» старые тайны, незавершённые дела и прошлые конфликты для представителей четырёх знаков зодиака — Овна, Рака, Близнецов и Тельца.

Об этом пишет Daily Mail.

Астрологи традиционно связывают этот период с трудностями в общении, техническими сбоями и задержками в путешествиях. По их словам, именно сейчас скрытые эмоции и нерешенные ситуации могут вновь стать актуальными.

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С астрономической точки зрения ретроградность представляет собой оптическую иллюзию, возникающую из-за разницы в скоростях движения Земли и Меркурия, когда создается впечатление, будто планета движется по небосводу в обратном направлении.

Эмоции выходят на первый план

Наиболее сильно влияние периода, совпадающего с пребыванием Меркурия в знаке Рака, будет ощущаться в сфере эмоций, семейных вопросов и личных отношений. Нерешенные конфликты и старые разговоры могут вновь всплыть на поверхность, создавая ощущение повторения прошлого.

Овен: возвращение семейных тайн

Для Овнов период ретроградного движения может обострить вопросы, связанные с домашней жизнью и семьей. Астрологи предупреждают о возможном возвращении старых конфликтов и недоразумений, которые придется пересмотреть заново.

Рак: самоанализ и старые решения

Ракам этот период может принести повышенную эмоциональность и склонность к самоанализу. Прошлые решения и разговоры могут вновь «всплыть», заставляя переосмысливать собственные действия и реакции.

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Близнецы: финансы и самооценка

Для Близнецов ретроградный период может вновь поднять старые финансовые вопросы, нерешенные дела и сомнения относительно собственных решений. Астрологи советуют более внимательно относиться к расходам и обязательствам.

Телец: проблемы с коммуникацией и задержки

Тельцы могут столкнуться с недоразумениями в общении, ошибками в сообщениях и задержками в поездках. Также возможно возобновление старых разговоров с родственниками или коллегами.

Напомним, астрологи назвали представителей трех знаков зодиака, которые особенно придирчиво подходят к выбору спутника жизни и предъявляют к потенциальным партнёрам высокие требования, прежде чем согласиться на серьёзные отношения.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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