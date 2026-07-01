Ретроградный Меркурий возвращает бывших: почему в этот период люди из прошлого внезапно появляются в вашей жизни

Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

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Период ретроградного Меркурия традиционно считают временем пересмотра, возвращения и переосмысления. В астрологии Меркурий отвечает за коммуникацию, контакты, переписку, информацию и связи между людьми. Когда планета изменяет свое видимое движение, эти сферы могут начать работать нестабильно.

Именно поэтому многие замечают странную закономерность: в это время неожиданно могут написать бывшие партнеры, появляются люди, с которыми давно потерян контакт, а старые чувства вдруг снова выходят на поверхность.

Почему так происходит

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Астрологи объясняют: ретроградный Меркурий словно "открывает двери" в незавершенные ситуации. Это касается, прежде всего, тех разговоров, конфликтов или отношений, которые когда-то закончились без окончательной точки.

В этот период люди чаще вспоминают прошлое, просматривают старые сообщения, фото, начинают переоценивать свои решения и могут чувствовать ностальгию по уже завершившемуся.

Иногда это не означает подлинное желание вернуть человека в свою жизнь — скорее психика пытается вернуться к незакрытым эмоциональным вопросам.

Что следует помнить, если написал бывший

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Астрологи советуют не торопиться с решениями.

Если человек из прошлого внезапно выходит на связь, стоит задать себе несколько вопросов:

Почему эти отношения завершились раньше?

Что изменилось с тех пор?

Это реальное желание восстановить контакт или только ностальгию?

Не повторится ли старая ситуация снова?

Специалисты предостерегают: именно в период ретроградного Меркурия люди могут действовать под влиянием эмоций, а после завершения цикла – сожалеть о поспешных решениях.

Стоит ли восстанавливать старые отношения

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Ретроградный Меркурий не означает, что любое возвращение обречено. Однако это период, когда лучше анализировать, наблюдать и не торопиться.

До 23 июля астрологи советуют избегать импульсивного возобновления отношений, не давать обещаний, о которых можно пожалеть, и не путать одиночество с реальным желанием вернуть прошлое.

Иногда люди появляются снова не для того, чтобы остаться, а для того чтобы наконец поставить точку там, где ее когда-то не было.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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