Ретроградный Меркурий закончился: что это значит с точки зрения эзотерики

С точки зрения эзотерики ретроградное движение Меркурия имеет огромное значение. Когда ретроградный Меркурий кончается, это может считаться временем восстановления нормального потока энергии и коммуникации. Вот некоторые аспекты, которые могут рассматриваться с эзотерической точки зрения:

Восстановление коммуникации: во время ретроградного движения Меркурия обычно возникает задержка, ошибка и недоразумение в коммуникации. Окончание ретроградного движения может отличаться улучшением коммуникативных способностей и более легким взаимодействием с другими людьми. Восстановление технической способности: ретроградный Меркурий может приводить к техническим проблемам и задержкам в процессах. После его окончания технические аспекты жизни, такие как электроника, транспорт и средства связи, могут работать более эффективно. Изменения в энергетическом поле: некоторые верят, что ретроградное движение Меркурия может влиять на энергетическое поле Земли и человеческое сознание. Окончание ретроградного движения может сопровождаться изменением энергии и свежестью. Подготовка к новому началу: ретроградный Меркурий может быть временем для просмотра и переоценки, а также для подготовки к новому этапу. После его окончания люди могут чувствовать себя готовыми к началу новых проектов или подходов к жизни.

В общем, завершение ретроградного движения Меркурия может считаться временем положительных изменений, обновления и подготовки к новому этапу.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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