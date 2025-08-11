Ретроградный Меркурий завершился: что это значит и когда будет следующий

Меркурий / © ТСН.ua

Ретроградный Меркурий — это астрологический период, когда планета визуально как бы движется назад. В августе 2025 года он длился с 4 по 11 число, создавая риск недоразумений, технических сбоев и задержек в делах. Многие интересуются: ретроградный Меркурий — что это значит и как правильно поступать после его завершения. Теперь Меркурий в прямом движении, а значит — пора действовать более решительно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Что означает завершение ретроградного Меркурия

Выход Меркурия из ретрограда в августе 2025-го символизирует возвращение четкости мышления и стабильности событий. Это период, когда можно без страха подписывать договоры, планировать поездки, запускать новые проекты и налаживать отношения. Астрологи отмечают, что влияние ретроградного Меркурия постепенно уменьшается, а положительная динамика растет.

Как это почувствуется в повседневной жизни

Работа и бизнес : после 11 августа улучшается скорость обмена информацией. Воздействие ретроградного Меркурия на бизнес отходит на второй план, и можно смело вести переговоры и подписывать соглашения.

Ретроградный Меркурий в августе мог создавать недоразумения, но теперь появляется шанс на примирение и откровенные разговоры.

Личные планы: если во время ретроградного Меркурия вы откладывали важные решения, сейчас самое время их принимать.

Когда будет следующий ретроградный Меркурий

Следующий период начнется 29 ноября 2025 года и продлится до 15 декабря 2025 года. Эта фаза выпадет на конец года, что традиционно связывают с подведением итогов и пересмотром планов. Астрологи советуют заранее подготовиться, чтобы влияние ретроградного Меркурия в ноябре и декабре было минимальным.

Что делать после ретроградного Меркурия

Завершить старые дела, застопорившиеся в августе.

Обновить документы, провести важные переговоры, заключить сделки.

Запустите новые проекты, пока Меркурий в прямом движении.

Использовать время для обновления доверия и гармонии в отношениях.

Ретроградный Меркурий августа 2025-го остался позади. Это означает, что наступил период ясности, энергии и роста. Но уже в конце ноября нас ждет новый вызов — так что используйте это время максимально продуктивно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

