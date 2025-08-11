Ретроградный Меркурий завершился: гороскоп для всех знаков зодиака

Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

Реклама

Ретроградный Меркурий — один из самых обсуждаемых периодов в астрологии. Он часто ассоциируется с путаницей в коммуникациях, техническими проблемами и трудностями в планировании. До 11 августа 2025 года планета двигалась "назад" с нашей точки зрения, а теперь развернулась в прямое движение. Это означает начало нового этапа, когда энергия выравнивается, а события приобретают логическое и предполагаемое развитие.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп для всех знаков Зодиака

Овен

Ваши планы начинают двигаться быстрее. Период застоя закончился, и пора смело действовать. Идеально подходит для новых проектов, заключения сделок и решения давно откладываемых вопросов.

Телец

Стабильность возвращается в финансовую сферу. Вы сможете более отчетливо видеть перспективы и планировать расходы. Также появятся шансы укрепить отношения с близкими.

Близнецы

Ваш покровитель — Меркурий — наконец-то двигается вперед. Вы почувствуете прилив энергии для общения, переговоров и творческих идей. Пора налаживать контакты и возвращать упущенные возможности.

Рак

После напряженных недель наступает внутреннее спокойствие. Вырастет эмоциональная гармония, а близкие отношения получат новый импульс развития. Хорошо заняться семейными вопросами.

Лев

Вы снова в центре внимания. Наступает период активного самовыражения, презентаций и творческих инициатив. Используйте это время для укрепления личного бренда.

Дева

Ваша организованность и внимание к деталям возвращаются на максимум. Прекрасный период для наведения порядка в работе и личных делах. Появятся новые перспективы в карьере.

Весы

Завершение ретрограда открывает двери для новых партнерств и улучшения личной жизни. Важные разговоры и договоренности будут проходить легче.

Скорпион

Вы почувствуете ясность в профессиональных целях и внутреннюю уверенность. Возможны важные изменения на работе или в финансовых делах. Хорошее время для стратегии.

Стрелец

Энергия возвращается, и вы снова стремитесь к новым впечатлениям. Это отличное время для путешествий, обучения и реализации смелых идей.

Козерог

Ситуация в финансах и партнерских проектах становится более предсказуемой. Вы сможете принять важные решения без страха недоразумений.

Водолей

Вы снова ощущаете легкость в общении и желание строить новые связи. Время для командной работы, развития личных проектов и укрепления дружеских отношений.

Рыбы

Ваша интуиция обостряется, а эмоциональный фон стабилизируется. Используйте этот период для творчества, духовных практик и восстановления внутренних ресурсов.

Выход Меркурия из ретроградного движения 11 августа 2025 года открывает новые горизонты для каждого знака зодиака. Это период действий, ясности и гармонии. Используйте эти недели для реализации важных замыслов, ведь уже в конце ноября планета снова войдет в ретроградную фазу.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предсказанием.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.