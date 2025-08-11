ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
248
Время на прочтение
3 мин

Ретроградный Меркурий завершился: гороскоп для всех знаков зодиака

11 августа 2025 года Меркурий вышел из ретроградного движения, завершив период задержек, недоразумений и внутреннего напряжения. Узнайте, как астрологический перелом повлияет на каждый знак зодиака и какие возможности откроются в ближайшие недели.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

Ретроградный Меркурий — один из самых обсуждаемых периодов в астрологии. Он часто ассоциируется с путаницей в коммуникациях, техническими проблемами и трудностями в планировании. До 11 августа 2025 года планета двигалась "назад" с нашей точки зрения, а теперь развернулась в прямое движение. Это означает начало нового этапа, когда энергия выравнивается, а события приобретают логическое и предполагаемое развитие.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп для всех знаков Зодиака

  • Овен
    Ваши планы начинают двигаться быстрее. Период застоя закончился, и пора смело действовать. Идеально подходит для новых проектов, заключения сделок и решения давно откладываемых вопросов.

  • Телец
    Стабильность возвращается в финансовую сферу. Вы сможете более отчетливо видеть перспективы и планировать расходы. Также появятся шансы укрепить отношения с близкими.

  • Близнецы
    Ваш покровитель — Меркурий — наконец-то двигается вперед. Вы почувствуете прилив энергии для общения, переговоров и творческих идей. Пора налаживать контакты и возвращать упущенные возможности.

  • Рак
    После напряженных недель наступает внутреннее спокойствие. Вырастет эмоциональная гармония, а близкие отношения получат новый импульс развития. Хорошо заняться семейными вопросами.

  • Лев
    Вы снова в центре внимания. Наступает период активного самовыражения, презентаций и творческих инициатив. Используйте это время для укрепления личного бренда.

  • Дева
    Ваша организованность и внимание к деталям возвращаются на максимум. Прекрасный период для наведения порядка в работе и личных делах. Появятся новые перспективы в карьере.

  • Весы
    Завершение ретрограда открывает двери для новых партнерств и улучшения личной жизни. Важные разговоры и договоренности будут проходить легче.

  • Скорпион
    Вы почувствуете ясность в профессиональных целях и внутреннюю уверенность. Возможны важные изменения на работе или в финансовых делах. Хорошее время для стратегии.

  • Стрелец
    Энергия возвращается, и вы снова стремитесь к новым впечатлениям. Это отличное время для путешествий, обучения и реализации смелых идей.

  • Козерог
    Ситуация в финансах и партнерских проектах становится более предсказуемой. Вы сможете принять важные решения без страха недоразумений.

  • Водолей
    Вы снова ощущаете легкость в общении и желание строить новые связи. Время для командной работы, развития личных проектов и укрепления дружеских отношений.

  • Рыбы
    Ваша интуиция обостряется, а эмоциональный фон стабилизируется. Используйте этот период для творчества, духовных практик и восстановления внутренних ресурсов.

Выход Меркурия из ретроградного движения 11 августа 2025 года открывает новые горизонты для каждого знака зодиака. Это период действий, ясности и гармонии. Используйте эти недели для реализации важных замыслов, ведь уже в конце ноября планета снова войдет в ретроградную фазу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предсказанием.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie