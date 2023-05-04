Ретроградный Плутон 2023: что следует делать и чего следует избегать

Ретроградный Плутон происходит всего один раз в год и длится около 6 месяцев. В 2023 году планета фундаментальных отношений и неожиданных открытий развернется в обратное движение с 1 мая и вернется в прямое положение 11 октября 2023 года.

Ретроградность Плутона: что это

Ретроградность Плутона относится к его движению на небесной сфере. Когда планета или другой объект небесного тела двигается ретроградно, кажется, что он движется обратно по сравнению со звездами на небе. Но это только иллюзия.

Важно отметить, что в большинстве случае термин "ретроградность" используется для описания движения планет на Земле, а не для гигантских газовых планет, таких как Юпитер или Сатурн.

Поэтому ретроградность Плутона рассматривается с точки зрения астрологии.

Ретроградный Плутон: символизм

Согласно эзотерическим учениям и астрологии, ретроградность планеты (в этом случае, Плутона) имеет большое значение и считается особым временем энергетических изменений и влияния на людей.

С точки зрения эзотерики ретроградность Плутона может указывать на период глубокой трансформации, пересмотра старых установок и решения вопросов, связанных со смертью и переосмыслением жизни. Это может быть иногда, когда проявляются подсознательные образы, и могут возникать сильные эмоциональные и психологические переживания.

Ретроградность Плутона может также активизировать мощные энергии изменения, очистки и расширения сознания. Это может способствовать глубокому самоизучению, раскрытию и усилению внутреннего потенциала. Ретроградность Плутона может оказывать влияние на отношения, финансы, здоровье и другие аспекты жизни.

Учитывая это, при ретроградности Плутона может быть полезна практика самоанализа, медитации, работа с энергиями трансформации и сосредоточение на личном развитии. Следует обратить внимание на внутренние признаки, которые могут указывать на необходимость изменения, и быть открытым к новым возможностям, которые могут возникнуть во время этого периода.

Важно помнить, что ретроградность Плутона (или любой другой планеты) воспринимается разными людьми по-разному, и каждый человек может ощущать его влияние уникальным образом.

Ретроградный Плутон: что можно делать

Если вы заинтересованы в астрологических аспектах ретроградности Плутона и хотите знать, что делать в этот период, вот несколько советов:

Самоизучение и рассмотрение переживаний: Ретроградность Плутона может подтолкнуть вас к глубокому самоизучению и раскрытию своей внутренней природы. Используйте это время для размышлений, ведения дневника, медитации или разговоров с терапевтом, чтобы раскрыть свои нерешенные эмоции и психологические блоки. Трансформация и изменение: Ретроградность Плутона может провоцировать сильную энергию конфигурации. Взгляните на аспекты своей жизни, которые нуждаются в пересмотре и преобразовании, такие как отношения, работа, личное развитие. Сосредоточьтесь на развитии личности и стремитесь к более глубокому пониманию самого себя. Принятие трансцендентности: Плутон символизирует трансформацию и подъем к более высоким уровням сознания. Рассмотрите возможности расширения своего мировоззрения, духовного поиска и развития внутреннего потенциала. Путешествия, медитативные практики, исследования метафизики могут быть полезны в этом периоде. Освещение старых установок: Ретроградность Плутона может подчеркнуть старые установки, которые держат вас обратно. Выявление и сознательное освещение этих установок могут помочь вам освободиться от негативного влияния прошлого и двигаться вперед с большей свободой. Быть терпеливым и присутствовать. Поддержка самоисцеления Ретроградность Плутона может приносить на поверхность определенные тяжелые эмоции и незавершенные дела. Обратите внимание на свое физическое и эмоциональное благополучие. Упражняйте самоисцеления, которые могут включать релаксацию, йогу, массаж, работу с энергиями и другие методы, способствующие гармонизации. Ретроградность Плутона может активизировать сильную энергию общения и выявления правды. Будьте внимательны к своим словесным высказываниям, выражайте свои чувства и потребности с пониманием и состраданием. Важно практиковать эффективную коммуникацию, чтобы предотвратить конфликты и недоразумения. Планирование и просмотр целей: Ретроградность Плутона может привести к необходимости просмотра и переоценки ваших целей и амбиций. Используйте это время для определения своих приоритетов, создания новых стратегий и пути вперед. Планирование на будущее может способствовать более эффективному использованию энергии после завершения ретроградности. Нахождение глубинных изменений Плутон является символом глубинных трансформаций. Используйте этот период для выявления и разработки новых аспектов себя, погружения в глубину своего сознания и познания своей подлинной сущности. Рассмотрите возможность практики саморазвития и развития духовности, которая может вести к более глубокому пониманию себя. Используйте творчество и самовыражение: Ретроградность Плутона может провоцировать вашу творческую энергию. Используйте это время для развития своих талантов и выражения себя через искусство, музыку, письмо или любую другую форму творчества. Экспериментируйте с новыми идеями и выражением, чтобы открыть новые глубины своего потенциала. Будьте гибки и терпеливы: Ретроградность Плутона может приносить задержки, препятствия и неожиданные изменения. Будьте гибкими и терпеливыми в лице этих вызовов. Понимайте, что это переходный период, и важно обретать покой и гармонию внутри себя, независимо от внешних обстоятельств. Обратитесь к своему внутреннему мудрецу: В ретроградные периоды можно обращаться к внутреннему мудрецу или внутреннему учителю для получения ответов и руководства. Запланируйте время для медитации, созерцания или любой другой формы саморефлексии, чтобы поддержать соединение с вашим внутренним источником мудрости. Упражняйте внимательность и самоподдержку: Ретроградность Плутона может вызвать эмоциональную и энергетическую интенсивность. Будьте осознанны о своих границах и потребностях. Заботьтесь о себе и принимайте меры по сохранению своей энергии и эмоционального благополучия. Упражняйте самоподдержку, которая включает здоровое питание, отдых, движение и связь.

Ретроградный Плутон: чего лучше избегать

Существует несколько советов по поводу того, что можно избегать или быть осторожным во время ретроградного Плутона, в частности:

Избегайте отсоединения от собственных чувств: Ретроградность Плутона может активизировать глубочайшие чувства и незавершенные дела. Старайтесь не удручать свои чувства, но также не позволяйте им контролировать вас полностью. Найдите здоровый баланс между разумом и сердцем. Избегайте манипуляций и контроля Плутон может обнаруживать мощную энергию контроля и манипуляций. Избегайте попыток контролировать других людей или разрешать другим контролировать вас. Развивайте здоровые границы и ставьте границы во взаимоотношениях с другими. Избегайте размышлений над прошлым: Ретроградный Плутон может привлечь внимание к прошлым травмам и негативным событиям. Избегайте оставаться в этом состоянии постоянно. Сосредоточьтесь на прогрессе, развитии и положительных изменениях, которые могут произойти в будущем. Избегайте конфликтов и силовых ситуаций Плутон может способствовать повышению конфликтов и силовых разногласий. Старайтесь избегать ситуаций, которые могут привести к вражде и агрессии. Вместо этого ищите способы мирного урегулирования конфликтов и примирения. Избегайте пристрастных суждений: Во время ретроградного Плутона может появляться множество скрытых аспектов истины. Избегайте спешных суждений и продвинутых выводов. Оставайтесь открытыми к новой информации.

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