Ретроградный Плутон 2024: что следует сделать в этот период

В 2024 году ретроградный Плутон начнется 3 мая и продлится до 11 октября.

Ретроградный Плутон может вызвать разные эмоциональные и энергетические переживания. С точки зрения эзотерики период ретроградного движения Плутона может быть временем для внутренней перестройки, переосмысления и переоценки. Вот некоторые возможные практики:

Внутреннее разбирательство: ретроградный Плутон может привести к усилению внутренних конфликтов и страхов. Это может быть подчас для глубокого рассмотрения этих эмоций и выхода на связь с ними через медитацию, йогу или психотерапию. Трансформация: Плутон символизирует трансформацию и перерождение. Ретроградность может выделить потребность в личной трансформации. Это может быть временем для выбора новых путей, освобождения от негативных привычек и отношений, которые больше не служат вашему развитию. Углубление в мистику: Плутон также связан с мистикой и оккультными силами. Ретроградность может провоцировать желание исследования этих тем через исследование астрологии, таро, либо других мистических систем. Энергетическая очистка: Плутон также символизирует очистку и регенерацию. Ретроградный период может быть временем для отказа от окружающих вас токсичных энергий и поддержания энергетического равновесия через различные практики, такие как реквием, ритуалы или молитвы. Усиление интуиции Плутон также связан с подсознательным и интуицией. Ретроградность может усилить вашу способность к восприятию глубинных и скрытых аспектов себя и окружающих.

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В общем, ретроградный Плутон может быть важным временем для личностного роста и духовного развития, если вы используете этот период для внутренней работы и совершенствования.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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