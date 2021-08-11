Ретроградный Уран 2021: насколько он "плохой" по сравнению с Меркурием

Когда Уран ретрограден, он пробуждает потребность в разрушении традиций.

Уран в 2021 году будет двигаться назад с первого дня до 14 января. Второй раз он станет ретроградным 20 августа и уже не вернется к прямому движению до конца года. Пока эта планета движется назад, у многих людей срываются планы, появляются проблемы и неурядицы во всех сферах жизни.

Но самая "популярная" ретроградная планета, о которой все говорят, – это Меркурий. Но не только он способен "включить задний ход" и привнести в нашу жизнь проблемы, уверены астрологи. Давайте вместе разберемся, насколько Уран "плохой" по сравнению с Меркурием.

Что такое ретроградность простыми словами

В астрологии ретроградностью планеты называют период, когда небесное тело двигается в зодиаке в противоположном направлении. В это время наблюдателям с Земли кажется, словно звездные тела начинают замедлять свой ход и как бы двигаться назад.

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Уран: астрономия

Уран — планета Солнечной системы, седьмая по удалённости от Солнца, третья по диаметру и четвёртая по массе. Была открыта в 1781 году английским астрономом Уильямом Гершелем и названа в честь греческого бога неба Урана. Уран стал первой планетой, обнаруженной в Новое время и при помощи телескопа.

Уран: мифология, астрология и эзотерика

Уран — единственная большая планета, название которой происходит не из римской, а из греческой мифологии.

Уран — в древнегреческой мифологии олицетворение неба, супруг Геи (Земли - ред.), относится к самому древнему поколению богов. Уран - отец титанов и богов-титанов. Уран не играл важной роли в мифах, в отличие от его жены Геи, поэтому греки ему поклонялись мало, и пока не обнаружено ни одного святилища Урана.

Астрологи называют Уран великим сотрясателем основ, который символизирует хаос и перемены. Он стремится расширить пределы, выйти на границы устоявшегося мышления, сломить сопротивление и открыть новые пути. Это взрыв энергии, который сметает прошлое, чтобы дать место будущему. Но когда энергия Урана выходит из-под контроля, перемены превращаются в хаотическое.

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Когда Уран ретрограден, он пробуждает потребность в разрушении традиций, усиливая Ваше желание быть единственным и уникальным. Это наилучшее время для Вашего самовыражения. Ретро Уран является богатым источником для новых идей и экспериментов. Средства массовой информации лучше всего подходят для того, чтобы донести до многих людей новые прогрессивные идеи. Период ретроградного Урана замечателен для использования изобретательности, творческого потенциала и оригинальности в суждениях. Неповторимость, нешаблонность будут лучшими союзниками на пути к успеху в любом деле.

Ретроградный Уран: что категорически запрещено

Отдыхать в экстремальных условиях или заниматься экстремальными видами спорта;

Планировать частые авиаполеты;

Идти на неоправданный риск;

Оставлять включённые электроприборы и компьютеры;

Ретроградный Уран: что нужно делать

Быть осторожными с электричеством и техникой.

Записывать все идеи, которые приходят в голову.

Не бояться разрушить то, что давно пора отправить на свалку.

Быть гибкими, подстраиваться под новые обстоятельства.

Не бояться изменений, которые приходят в жизнь;

Быть активными, двигаться, действовать.

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