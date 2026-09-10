Ретроградный Уран изменит планы этих знаков Зодиака: кому следует готовиться к неожиданным поворотам

Ретроградный Уран / © ТСН.ua

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Ретроградный Уран начинает один из самых длинных астрологических циклов осени.

10 сентября планета разворачивается в ретроградное движение на 5°42′ Близнецов и будет оставаться таковой до 8 февраля 2027 года.

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В популярной астрологии Уран символизирует неожиданные повороты, технологии, свободу, бунт против ограничений и события, заставляющие просматривать старый порядок.

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Когда планета становится ретроградной, изменения могут происходить не столь очевидно.

Внешне все вроде бы остается стабильным, но внутри постепенно вызревает решение больше не жить так, как раньше.

Особенно заметным этот период может стать для Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб.

Близнецы

Для Близнецов этот цикл может стать наиболее личным.

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Уран находится непосредственно в их знаке, поэтому изменения могут относиться к самоидентичности, стилю жизни, внешности, планам на будущее и тому, как человек хочет проявлять себя.

Может возникнуть сильное чувство:

"Я больше не хочу играть старую роль".

Для кого это станет толчком сменить работу.

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Для кого-то — прекратить отношения или давно не устраивающий формат взаимодействия.

Другие близнецы могут захотеть радикально изменить образ жизни, круг общения или направление развития.

Но ретроградный Уран не обязательно заставляет действовать сразу.

Сначала он может задать неудобный вопрос:

действительно ли ваша нынешняя жизнь отвечает тому, кем вы стали?

Дева

Для Дев смены могут затронуть работу, статус и профессиональные планы.

Может оказаться, что старый карьерный сценарий больше не работает.

Проект изменит направление.

Руководство примет неожиданное решение.

Или сама Дева поймет, что больше не хочет двигаться по пути, который еще недавно казался логичным.

Не обязательно речь идет об увольнении.

Иногда Уран проявляется из-за появления нового варианта.

Новая профессия.

Удаленная работа.

Технологический проект.

Учеба.

Фактически дело.

Предложение, которого не было в планах.

Самое важное — не держаться за старое только потому, что оно предсказуемо.

Стрелец

Для Стрельцов главной сферой перемен могут стать партнерства.

Это касается как личных отношений, так и рабочих союзов.

Могут изменяться правила взаимодействия.

Кто-то потребует больше свободы.

Появится новый партнер.

Или станет очевидно, что старые договоренности нуждаются в пересмотре.

Уран редко любит ситуации, в которых люди остаются вместе только по привычке.

Поэтому в течение следующих месяцев Стрельцам придется честнее отвечать себе на вопросы:

есть ли в этих отношениях место для развития?

Для стабильных пар этот период не обязательно означает разрыв.

Он может означать необходимость изменить правила так, чтобы оба человека чувствовали себя свободнее.

Рыбы

Для Рыб ретроградный Уран может затронуть дом, семью и чувство стабильности.

Возможны изменения в жилищной ситуации.

Переезд.

Ремонт.

Смена состава семьи.

Неожиданное решение близкого человека.

Или внутреннее осознание, что старое представление о «безопасной жизни» больше не подходит.

Рыбы могут особенно сильно испытывать желание создать пространство, в котором будет больше свободы.

Для кого-то это означает физический дом.

Для другого – эмоциональные границы.

Иногда самым важным изменением становится не переезд, а решение больше не позволять другим определять, как вам жить.

Почему ретроградный Уран важен

Уран находится в Близнецах – знаке информации, коммуникации, обучения, мобильности и обмена идеями.

Поэтому в течение последующих месяцев его ретроградное движение может символически возвращаться к вопросам:

как мы общаемся;

какую информацию потребляем;

какие технологии используем;

чему хотим научиться;

с кем поддерживаем связь;

какие убеждения уже устарели.

Перемены могут начаться с совсем небольшой вещи.

Новое знакомство.

Новости.

Курса.

Идеи.

Разговоры.

Но впоследствии она может запустить гораздо больший процесс.

Не все неожиданности будут плохими

Уран имеет репутацию планеты хаоса.

Но в астрологии он также символизирует увольнение.

Иногда неожиданное изменение уносит то, что человек сам уже давно боялся отпустить.

Отмененный план может открыть другой вариант.

Завершение одного проекта – привести к новому.

Неожиданный разговор — помочь понять, что долго оставалось непонятным.

Поэтому главный вопрос ретроградного Урана:

не «как избежать перемен?»

а:

«Что в моей жизни уже давно нуждается в обновлении?»

Чего лучше не делать

В первые дни после разворота Урана не стоит принимать радикальные решения только из-за желания немедленно избавиться от напряжения.

Если вдруг хочется:

уволиться;

разорвать отношения;

переехать;

потратить крупную сумму;

полностью изменить план;

сначала следует понять, действительно ли это осознанное решение, а не реакция на кратковременное раздражение.

Уран может показать проблему.

Но способ ее решения все равно нуждается в здравом уме.

Главная тема ближайших месяцев

Ретроградный Уран продлится около пяти месяцев.

Поэтому события 10 сентября не обязательно дадут мгновенный результат.

Именно сейчас может начаться процесс, который до февраля 2027 года изменит взгляд на работу, отношения, свободу или собственное будущее.

Особенно внимательными к этим изменениям следует быть Близнецам, Девам, Стрельцам и Рыбам.

Иногда неожиданный поворот – это не проблема.

Это момент, когда подержанный маршрут больше не ведет туда, куда вам нужно.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества и другие эзотерические практики не являются науками. Такие прогнозы носят символический или развлекательный характер и не должны являться единственным основанием для важных жизненных или финансовых решений.

Напомним, что ранее астрологиня назвала знаки зодиака, которым не рекомендуется носить оранжевый цвет

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