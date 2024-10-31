Ретроградный Юпитер 9 октября 2024 – 4 февраля 2025 года: что категорически запрещено делать

Ретроградный Юпитер может быть временем пересмотра и самоанализа, когда люди обычно проявляют новые взгляды на свои ценности и убеждения.

Ретроградный Юпитер – это период, когда планета, символизирующая расширение, удачу, знание и философию, кажется, движется назад по небесной сфере. Во время этого транзита происходят разные изменения в нашей жизни. Вот несколько основных моментов, которые следует учесть с 9 октября 2024 года по 4 февраля 2025 года:

Что не стоит делать:

Рисковать в финансах : избегайте крупных инвестиций или рискованных финансовых операций. Это не самое лучшее время для больших затрат или изменения финансовых стратегий. Ретроградный Юпитер может привести к неопределенности. Лучше отложить большие изменения или новые начинания до конца этого периода. Принимать важные решения : избегайте принятия решений, которые могут кардинально изменить вашу жизнь, поскольку вы можете не видеть всю картину. Общаться с людьми из прошлого : возможно, возникнут старые конфликты или незавершенные дела. Будьте осторожны в общении с бывшими знакомыми или партнерами. Оставлять нерешенные вопросы : используйте это время для завершения старых дел, чтобы избежать нагрузки в будущем.

Особенности периода:

Просмотр ценностей : это время, когда вы можете оценить свои ценности и убеждения. Возможно, вы снова рассмотрите вопросы, касающиеся образования, веры и философии. Духовный рост : ретроградный Юпитер может побуждать к более глубокой рефлексии, медитации или возвращению к духовным практикам. Обучение на ошибках : это время для саморазвития. Вы можете понять прошлые ошибки и научиться на них. Старые возможности : возврат к старым возможностям или проектам, которые когда-либо не были реализованы. Это может быть шанс использовать опыт и знания, полученные ранее. Общение с прошлым : возможно, появятся старые друзья или знакомые, которые принесут новые перспективы или уроки.

Этот период может быть очень важным для вашего личного роста, если вы сможете правильно его использовать. Уделяйте внимание внутренним изменениям и старайтесь использовать время для анализа и саморефлексии.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.