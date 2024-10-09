Ретроградный Юпитер 9 октября 2024 – 4 февраля 2025 года: что стоит сделать

Ретроградность Юпитера помогает увидеть свои ошибки в более широкой перспективе, давая возможность исправить их и двигаться вперед с новым пониманием.

Ретроградность планет – это астрономическое явление, когда планета, с нашей точки зрения с Земли, кажется, движется в обратном направлении по небу. Это оптическая иллюзия, возникающая из-за разницы в скорости движения Земли и других планет вокруг Солнца. С точки зрения астрологии, ретроградность обычно символизирует период переосмысления, задержек, внутренних процессов и возможных затруднений в сферах, управляемых соответствующей планетой.

Юпитер в ретрограде: 9 октября 2024 – 4 февраля 2025 года

Юпитер является планетой, в астрологии отвечающей за расширение, процветание, удачу, философию и духовный рост. Когда он становится ретроградным, его влияние изменяется. Вместо внешнего расширения растет внутреннее время для пересмотра жизненных ценностей, долгосрочных целей и личных убеждений. Периоды ретроградности Юпитера могут казаться более спокойными и способствовать саморефлексии.

Особенности этого периода

Переосмысление жизненных приоритетов: это благоприятное время для просмотра личных убеждений, философии жизни и долгосрочных планов. Возможно, стоит задуматься над тем, что действительно доставляет вам удовольствие и что вы считаете важным для своего духовного развития. Помехи в масштабных проектах: Юпитер ассоциируется с расширением и ростом. При его ретроградности большие планы или проекты могут тормозиться. Не стоит начинать новые масштабные проекты или вкладывать крупные инвестиции, лучше сосредоточиться на завершении уже начатого. Духовный и интеллектуальный рост: это отличное время для обучения, особенно самостоятельного. Если вы давно планировали глубже исследовать философские или религиозные темы, сейчас лучшее время. Переоценка социальных контактов и нравственных принципов: ретроградность Юпитера может заставить вас пересмотреть свои отношения с друзьями, коллегами и социальными группами. Это время для размышлений о морали и этике в вашей жизни.

Что следует делать:

Переосмысливать прошлое : используйте это время для анализа предыдущих решений и действий, особенно в профессиональной и финансовой сфере.

: используйте это время для анализа предыдущих решений и действий, особенно в профессиональной и финансовой сфере. Заканчивать незавершенное : вместо того, чтобы начинать что-нибудь новое, лучше завершить то, что уже было начато.

: вместо того, чтобы начинать что-нибудь новое, лучше завершить то, что уже было начато. Учиться : углубляйте свои знания и опыт в интересующих вас сферах.

: углубляйте свои знания и опыт в интересующих вас сферах. Избегать важных решений: лучше не принимать важных решений по карьере, финансам или большим жизненным изменениям в этот период.

Итак, ретроградность Юпитера с 9 октября 2024 года по 4 февраля 2025 года – это время для внутреннего роста и рефлексии, которое поможет вам лучше понять свои приоритеты и цели.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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