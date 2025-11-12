Ретроградный Юпитер с 13 ноября 2025 года по 12 марта 2026 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Юпитер / © ТСН.ua

Когда Юпитер становится ретроградным, он не «уносит удачу», а меняет фокус из внешних достижений на внутреннюю зрелость. В это время Вселенная вроде бы предлагает сделать паузу: не прыгать в новые возможности, а осознать, что уже принесло пользу, а что требует переоценки.

Ретроградный Юпитер в Раке сконцентрирует внимание на темах дома, принадлежности, безопасности, семейных связей и нашей веры в себя.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

Наступает период глубочайшей переоценки жизненных убеждений. Вы можете сомневаться в своих целях или направлении, однако это необходимо, чтобы найти подлинный смысл. Не торопитесь – Юпитер поможет найти внутренний ориентир.

Телец

Ретроградный Юпитера поможет осознать, на кого вы полагаетесь и какие отношения приносят настоящую стабильность. Возможно возвращение старых друзей или партнеров. Важно переоценить, кому вы доверяете.

Близнецы

Юпитер побуждает к просмотру профессионального пути. Возможно, пора переосмыслить, доставляет ли работа удовольствие. Не бойтесь корректировать планы – это инвестиция в будущее.

Рак

Этот период особенно важен для вас. Вы будете испытывать потребность вернуться к источникам, найти сопротивление в семье и собственной душе. Прошедшее может напомнить о себе, чтобы вы окончательно отпустили старые обиды.

Лев

Пора осознать, что сила не только во внешнем признании, но и в способности доверять Вселенной. Ретроград Юпитера откроет старые темы, связанные с контролем, гордостью и страхом ошибиться.

Дева

Сосредоточьтесь на учении, особенно духовном или психологическом. Юпитер помогает глубже понять свою философию жизни. Не исключайте знаки, которые приходят через сны или интуицию.

Весы

В этот период придется решать вопросы баланса между личной и профессиональной жизнью. Юпитер научит, что настоящее счастье — это не только гармония снаружи, но и честность с собой.

Скорпион

Время духовного роста. Вы сможете осознать свои подлинные мотивы, освободиться от старых образов и восстановить внутреннюю силу. Глубокие разговоры, саморефлексия и тишина принесут ответы.

Стрелец

Ваш руководитель, Юпитер, в ретрограде — поэтому вы почувствуете его влияние сильнее всего. Не торопитесь с путешествиями, переменами, учебой. Вместо этого переосмыслите свою миссию, веру, жизненную философию.

Козерог

Юпитер поможет понять, что стабильность рождается изнутри, а не извне. Возможное переосмысление партнерских связей или условий труда. Не бойтесь остановиться, чтобы выбрать правильное направление.

Водолей

Возвращение к старым проектам или идеям может стать шансом на новый взлет. Однако сначала разберитесь, что действительно вдохновляет, а что только истощает. Позвольте себе действовать с воодушевлением, а не по долгу.

Рыбы

Юпитер, ваш покровитель, побуждает к глубокой духовной интроспекции. Вы можете почувствовать, что что-то заканчивается, но только для того, чтобы освободить место для нового. Доверяйте процессу.

Ретроградный Юпитер — это не время паники, а время внутреннего роста. Слушайте сердце, ведите дневник, просматривайте старые мечты. Все, что не имеет смысла, отпадет именно, а настоящее укоренится глубже.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

