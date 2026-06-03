Ретропетля Меркурия: какие люди могут вернуться в вашу жизнь

Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

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Во время ретропетли Меркурия многие подмечают странные совпадения: неожиданные сообщения от людей, с которыми давно не общались, случайные встречи или возвращение к тем, которые, казалось бы, давно остались в прошлом. Астрологи объясняют это тем, что Меркурий отвечает за общение, связи и обмен информацией, а его ретропетля открывает дверь в незавершенные истории.

Бывшие партнеры

Чаще во время ретропетли Меркурия напоминают о себе бывшие возлюбленные. Это может быть сообщение в соцсетях, телефонный звонок или даже случайная встреча. Такие возвращения не всегда означают возобновление отношений. Часто они нужны для того, чтобы поставить точку в истории или получить ответ на долго остававшийся открытым вопрос.

Старые друзья

Люди, с которыми когда-то были близкие отношения, могут снова появиться в вашей жизни. Иногда это связано с общими воспоминаниями, а иногда с новыми возможностями для сотрудничества или дружбы.

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Бывшие коллеги и работодатели

В этот период нередко поступают предложения вернуться на старую работу или присоединиться к ранее отложенному проекту. Также могут активизироваться профессиональные контакты, долго не дававшие о себе знать.

Люди, перед которыми остались невыполненные обещания

Ретропетля Меркурия часто возвращает ситуации, требующие завершения. Вы можете вспомнить человека, которому что-то обещали или наоборот — кто-то напомнит о давних договоренностях.

Родственники, с которыми была потеряна связь

В настоящее время могут восстанавливаться семейные контакты. Старые семейные вопросы, конфликты или долго замалчивались темы могут снова оказаться в центре внимания.

Люди, которые в свое время изменили вашу жизнь

Иногда возврат не является буквальным. Вы можете вдруг услышать новость о человеке, который когда-то повлиял на вашу судьбу, найти старое письмо или фотографию. Такие события часто побуждают переосмыслить прошлое и увидеть его под новым углом.

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Почему люди возвращаются

С астрологической точки зрения ретропетля Меркурия не создает новых событий, а помогает завершить старые циклы. Именно поэтому возврат людей часто связан не с началом нового этапа, а с необходимостью сделать выводы, простить, отпустить или завершить то, что когда-то осталось незавершенным.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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