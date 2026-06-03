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- Астрология
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Ретропетля Меркурия: какие люди могут вернуться в вашу жизнь
С 13 июня по 7 августа 2026 продлится ретропетля Меркурия — период, который в астрологии связывают с возвращением незавершенных историй, старых знакомств и людей, когда-то игравших важную роль в нашей жизни.
Во время ретропетли Меркурия многие подмечают странные совпадения: неожиданные сообщения от людей, с которыми давно не общались, случайные встречи или возвращение к тем, которые, казалось бы, давно остались в прошлом. Астрологи объясняют это тем, что Меркурий отвечает за общение, связи и обмен информацией, а его ретропетля открывает дверь в незавершенные истории.
Бывшие партнеры
Чаще во время ретропетли Меркурия напоминают о себе бывшие возлюбленные. Это может быть сообщение в соцсетях, телефонный звонок или даже случайная встреча. Такие возвращения не всегда означают возобновление отношений. Часто они нужны для того, чтобы поставить точку в истории или получить ответ на долго остававшийся открытым вопрос.
Старые друзья
Люди, с которыми когда-то были близкие отношения, могут снова появиться в вашей жизни. Иногда это связано с общими воспоминаниями, а иногда с новыми возможностями для сотрудничества или дружбы.
Бывшие коллеги и работодатели
В этот период нередко поступают предложения вернуться на старую работу или присоединиться к ранее отложенному проекту. Также могут активизироваться профессиональные контакты, долго не дававшие о себе знать.
Люди, перед которыми остались невыполненные обещания
Ретропетля Меркурия часто возвращает ситуации, требующие завершения. Вы можете вспомнить человека, которому что-то обещали или наоборот — кто-то напомнит о давних договоренностях.
Родственники, с которыми была потеряна связь
В настоящее время могут восстанавливаться семейные контакты. Старые семейные вопросы, конфликты или долго замалчивались темы могут снова оказаться в центре внимания.
Люди, которые в свое время изменили вашу жизнь
Иногда возврат не является буквальным. Вы можете вдруг услышать новость о человеке, который когда-то повлиял на вашу судьбу, найти старое письмо или фотографию. Такие события часто побуждают переосмыслить прошлое и увидеть его под новым углом.
Почему люди возвращаются
С астрологической точки зрения ретропетля Меркурия не создает новых событий, а помогает завершить старые циклы. Именно поэтому возврат людей часто связан не с началом нового этапа, а с необходимостью сделать выводы, простить, отпустить или завершить то, что когда-то осталось незавершенным.
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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.