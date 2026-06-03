Ретропетля Меркурия с 13 июня по 7 августа 2026 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

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Ретропетля Меркурия состоит из трех этапов: предретроградной тени, собственно ретроградного движения и послеретроградной тени. В настоящее время могут возникать задержки, недоразумения и потребность пересмотреть решения, принятые ранее. В то же время период хорошо подходит для завершения старых проектов, анализа опыта и исправления ошибок.

Овен

Для вас этот период акцентирует вопрос общения, обучения и коротких поездок. Могут напомнить о себе старые знакомые или незавершенные разговоры. Следует внимательнее относиться к переписке и проверять информацию перед принятием решений.

Телец

Фокус смещается на финансы и материальные ресурсы. Возможен пересмотр бюджета, возврат старых долгов или необходимость разобраться с финансовыми документами. Не торопитесь с большими покупками.

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Близнецы

Меркурий является вашим руководящим покровителем, поэтому его ретропетля может ощущаться особенно сильно. Это время переосмысления личных целей, планов и метода самопрезентации. Следует завершить то, что давно откладывали.

Рак

На первый план выходят внутренние процессы. Вы можете чаще возвращаться мыслями к прошлому, анализировать происходящее и завершать старые эмоциональные истории. Полезны будут отдых и самоанализ.

Лев

Период принесет пересмотр дружеских связей, коллективных проектов и планов на будущее. Некоторые знакомства могут получить новое развитие, а некоторые окончательно завершиться.

Дева

В центре внимания окажутся карьера и профессиональная репутация. Возможен возврат к старым рабочим проектам или контактам. Не спешите принимать судьбоносные решения по смене работы.

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Весы

Это время пересмотра жизненных убеждений, образовательных планов и путешествий. Могут вернуться незавершенные вопросы, связанные с обучением или документами.

Скорпион

Ретропетля Меркурия затронет тему общих финансов, кредитов, наследия и глубоких психологических процессов. Следует внимательно проверять все финансовые договоренности и юридические бумаги.

Стрелец

Особое внимание придется уделить партнерским отношениям. Старые конфликты могут напомнить о себе, но вместе с тем появится шанс найти новые решения для давних проблем.

Козерог

Период требует пересмотра рабочих процессов, графика и вопросов здоровья. Следует вернуться к полезным привычкам и завершить дела, которые накапливались в последнее время.

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Водолей

Могут вернуться старые творческие проекты, увлечения или люди, когда-то важные для вас. Это хорошее время для восстановления вдохновения и просмотра своих желаний.

Рыбы

Главные события могут разворачиваться в сфере дома и семьи. Возможны вопросы, связанные с недвижимостью, переездом или семейными договоренностями. Полезно навести порядок в домашних делах и завершить то, что давно ждало вашего внимания.

Ретропетля Меркурия не обязательно доставляет трудности. Часто именно в такие периоды мы получаем возможность увидеть ситуации под другим углом, возвратиться к важным урокам прошлого и исправить то, что раньше осталось незавершенным.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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