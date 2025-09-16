РФ выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 16 сентября 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

Черкасская область (Уманский и Звенигородский р-ны) - угроза применения врагом ударных БпЛА с юга.

Днепропетровщина (Лозовский район) – угроза применения врагом ударных БпЛА.

Харьковская область (Берестинский р-н) – БпЛА западным курсом.

БпЛА на Черкасщине, мимо Звенигородки курсом на Киевщину.

Киевская область (Обуховский и Белоцерковский р-ны) – угроза применения врагом ударных БпЛА с юга.

БпЛА на севере Одесской области, курс Винничина.

Угроза применения баллистического вооружения с юга!

Напомним, вечером 14 сентября российские дроны атаковали Нежин : сообщалось о попадании на два предприятия критической инфраструктуры и пожара. В частности, был поражен резервуар горючего.

Через некоторое время в Нежине снова раздались взрывы . Мэр сообщил, что в результате «прилета» дрона произошла авария на линии электропередачи.