ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
215
Время на прочтение
1 мин

РФ выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 16 сентября 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • Черкасская область (Уманский и Звенигородский р-ны) - угроза применения врагом ударных БпЛА с юга.

  • Днепропетровщина (Лозовский район) – угроза применения врагом ударных БпЛА.

  • Харьковская область (Берестинский р-н) – БпЛА западным курсом.

  • БпЛА на Черкасщине, мимо Звенигородки курсом на Киевщину.

  • Киевская область (Обуховский и Белоцерковский р-ны) – угроза применения врагом ударных БпЛА с юга.

  • БпЛА на севере Одесской области, курс Винничина.

  • Угроза применения баллистического вооружения с юга!

Напомним, вечером 14 сентября российские дроны атаковали Нежин : сообщалось о попадании на два предприятия критической инфраструктуры и пожара. В частности, был поражен резервуар горючего.

Через некоторое время в Нежине снова раздались взрывы . Мэр сообщил, что в результате «прилета» дрона произошла авария на линии электропередачи.

Дата публикации
Количество просмотров
215
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie