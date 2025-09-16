- Дата публикации
-
- Украина
- 215
- 1 мин
РФ выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 16 сентября 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
Черкасская область (Уманский и Звенигородский р-ны) - угроза применения врагом ударных БпЛА с юга.
Днепропетровщина (Лозовский район) – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Харьковская область (Берестинский р-н) – БпЛА западным курсом.
БпЛА на Черкасщине, мимо Звенигородки курсом на Киевщину.
Киевская область (Обуховский и Белоцерковский р-ны) – угроза применения врагом ударных БпЛА с юга.
БпЛА на севере Одесской области, курс Винничина.
Угроза применения баллистического вооружения с юга!
Напомним, вечером 14 сентября российские дроны атаковали Нежин : сообщалось о попадании на два предприятия критической инфраструктуры и пожара. В частности, был поражен резервуар горючего.
Через некоторое время в Нежине снова раздались взрывы . Мэр сообщил, что в результате «прилета» дрона произошла авария на линии электропередачи.