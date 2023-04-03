Риск ядерного взрыва: известный астролог назвал самый опасный день апреля

"Если кремлевский карлик решит нажать красную кнопку, мир может этого не пережить", считает Росс.

Известный астролог Влад Росс прогнозирует, что день солнечного затмения — 20 апреля — будет самым опасным днем в апреле. Он даже не исключает риска ядерного взрыва.

Об этом астролог сказал в интервью в интервью "Главреду".

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Кроме того, по его предсказаниям, тревожными будут еще несколько дней апреля. Это период от 18-23 числа.

"В настоящее время возможны разные неприятности и несчастья. Это связано с тем, что на этой неделе будет происходить солнечное затмение в напряжении с Плутоном. Поражение точки затмения Плутоном говорит о том, что в ближайшее время могут быть события, которые сильно повлияют на нас, а избежать их будет очень сложно или невозможно”, – спрогнозировал Росс.

Также в этот же период могут происходить разные природные катаклизмы, как землетрясения или цунами.

"Если кремлевский карлик решит нажать красную кнопку, мир может этого не пережить. По крайней мере, тенденция солнечного затмения 20 апреля и следующего лунного затмения 5 мая такова, что будет сохраняться опасность ядерного взрыва или удара, есть опасность смерти большого количества людей", — предупредил астролог.

Отметим, что астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологиня Яна Тимощук заявила, что в апреле Россия будет истощать ракетными ударами три украинских города. Это – Запорожье, Харьков, Днепр.

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