Рогатый бог: как кельтское божество стало популярным среди неоячников и при чем здесь дьявол

Рогатый бог: как кельтское божество стало популярным среди неоячников и при чем здесь дьявол

Цернуннос — это не имя бога, а эпитет, ведь оно переводится как "Рогатый", а вот настоящее имя божества неизвестно.

18 октября в Великобритании празднуют День Рогатого бога. Конечно, в прошлом не было специального дня, когда почитался это божество в его многочисленных воплощениях. Однако, этот образ стал центральным для современных неоячникив во всем мире, а потому расскажем о нем подробнее.

Кто такой Рогатый бог

Рогатый бог — это Цернуннос (Кернуннос, Кернунн, Сернуннос — ред), кельтское божество, вероятно было связано с культом плодородия, жизнью, животными, богатством и подземным миром.

Цернуннос — один из древнейших кельтских, а возможно, и докельтских божеств. Следы его культа датируются I тысячелетием до нашей эры, где ему посвящался белый олень, образ который еще потом часто фигурировать в литературе и мифологии, вспомнить хотя бы поттериану.

Обратите внимание, что Цернуннос — это не имя бога, а эпитет, ведь оно переводится как "Рогатый", а вот настоящее имя божества нам, к сожалению, неизвестно.

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Сейчас известно о более чем полусотни изображений римской эпохи, связанные с ним. Преимущественно его изображают как человека с рогами оленя на голове. Он сидит в так называемой "буддийской позе" со скрещенными ногами. В одной руке держит змею, а в другой — гривну. Иногда рядом с ним изображены животные, которые были известны древним людям (олень, бык, собака, крыса и т.д.).

ru.wikipedia.org

Ученые считают, что это божество было обладателем подземного царства и связывалось с циклами умирания и воскресения природы.

Археолог Джон Грэм Дуглас Кларк обратил внимание одно захоронение в Британии, в нем и мужчины, и женщины были окружены оленьими рогами. Ученый предположил, что целью этих обрядов было обеспечение плодородия, ведь первобытный человек мог связать рост рогов с сексуальными циклами и признать рога как мощный ресурс плодотворной энергии.

В пещере во Франции, есть рисунки, которые созданы около 13 000 лет до н. е. Это - изображение так называемого "колдуна", объединяющий человеческую осанку, звериный лик, большие оленьи рога, конский хвост, медвежьи лапы и подчеркнутые признаки мужского пола. Согласно одной из интерпретации это - образ шамана, который выполняет обряд плодородия. А, в соответствии, с другой версии, антропозооморфное существо является воплощением тотемного предка. А, возможно, именно этот образ стал прототипом Рогатого бога Цернунноса.

Образ оленя, как символа жизни, плодовитости и царской власти был чрезвычайно распространен в эпоху бронзы и железа на территории Европы и Малой Азии. Образ человека с оленьими рогами имел место в своеобразном пантеоне того времени.

Рогатый бог современных неоязычников

Современные неоязычники, в частности, виккане, чествуют Рогатого Бога наравне с Триединой богиней, они являются соответственно олицетворениями мужской и женской энергии, частями единого целого. Рогатому богу приписывают сексуальность, исступление, страсть, мужскую силу. Его называют разными именами, среди них: Ато и Карнайна. Виккане верят, что он также может проявлять себя как Зеленый Человек, Солнечный Бог, Дубовый Король и Король Падуб в различных мифологических сюжетах.

Эта современное неоязыческая религия называет его Большым Охотником, Лесным Хозяином, Королем За чертой, он — бог плодородия во многих ликах и под многими именами, Хранитель Мирового Древа. Его рога воплощают ветви древа, а каждый их отросток — начало новой жизни.

Также неоязычество проводит аналогии между Цернунносом, древнегреческим Дионисом, славянским Велесом и Чернобогом, лешими и пр. Таким образом, Рогатый Бог — квинтэссенция жизни и природы, символ витальности, которая с приходом осени набирает темных красок и засыпает до следующей весны.

Почему Рогатый бог — не дьявол

Многое о Рогатом боге и его культ рассказала английская писательница и антрополог Маргарет Мюррей. Еще в 1931 году она писала, что бог старой религии обязательно становится дьяволом новой.

Википедия

Она в своей популярной работе "Культ ведьм в Западной Европе" отстаивает идею о том, что изображение дьявола и сатанинских шабашей, на которые собирались якобы ведьмы, является искаженными отражениями действительно языческого культа, существовавшего с предысторических время на территории Европы. Преследуемых же инквизицией в Средневековье ведьм и колдунов Мюррей рассматривала как последних последователей этой древнейшей религии. Ведь, в библейского Люцифера, красивого из ангелов, появились рога, копыта и шерсть, явно "передалось" этому образу из языческого культа, чтобы очернить его.

То есть древние народы не видели в углах, как атрибутах своих богов, ничего плохого. Напротив, они были свидетельством их силы, мужества и тому подобное. Новая религия — христианство, которая пришла на смену языческим культам, должна была дискредитировать образ Рогатого Бога, подорвать его имидж и авторитет среди народов. Людям на протяжении веков вбивалась в голову темная сторона Рогатого Бога и его потусторонность, свойство покупать души и собирать под своим началом ведьм. Верующих убеждали, что дьявол является именно в личине козла.

К этому культа исследовательница причисляла богов и богинь из разных культур Древнего Востока: древнеегипетские Амон с рогами барана и Хатор с рогами коровы, рогатая "Повелитель зверей" из Мохенджо-Даро и др. Подобные образы встречаются и в древнегреческой мифологии — критский Минотавр, бог Пан, Дионис Загрей. Мюррей вспоминает и о кельтского бога Цернунноса, изображение которого в шапке с рогами, которая якобы напоминала шаманскую, обнаружены на части рельефа древнего алтаря под собором Парижской Богоматери. Позже он трансформировался в фольклорный образ Херна-Охотника в Великобритании.

Рогатый Бог: современность

В современных викканских ритуалах Рогатый бог может быть представлен человеком в маске, который действует совместно с верховной жрицей ковена (то есть собрание неоязычников — ред.), которая в свою очередь представляет Триединую богиню.

Также в наше время в некоторых местностях Британии осенью отмечают День Рогатого бога. Мужчины ходят по улицам с прикрепленными к головам оленьими рогами. Этот ритуал сохранился в селе Ебботс Бромли, что в Стаффордшире, Англия. Первое письменное упоминание о танцах относится к 1686 году, однако через некоторое время назад был сделан углеродный анализ рогов, которые из года в год используются в танце, и выяснилось, что рога датируются 11 веком. Этот праздник говорит о том, что современные люди еще не до конца потеряли связь с природой.

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