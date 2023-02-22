России готовят боевой "сюрприз" к 24 февраля: прогноз астролога на годовщину вторжения

В карте 24 февраля 2022 года скопление планет в Овне указывает на боевые действия, говорит Валентина Виттрок.

Войска Российской Федерации, которые продолжают кровавую войну против Украины, ждет боевой "сюрприз" к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.

Такой прогноз сделала астролог Валентина Виттрок.

"В карте 24 февраля нынешнего года скопление планет в Овне не оставляет сомнения в боевых действиях, но Венера с Юпитером и хироном в секстиле к Марсу в Близнецах указывают на яркие события (не имею в виду концерт в Лужниках с участием двойников Путина)", — написала астролог

По ее словам, скорее всего, это результат встречи президентов США и Украины и представителей НАТО.

"Готовится какой-то боевой "сюрприз" для российских войск", — говорит Валентина Виттрок.

Она напомнила, что начало полномасштабного вторжения России произошло на прохождении Юпитера Рыбами в присутствии Нептуна, указывающего на скрытые причины военных действий.

Пока же, добавила астролог, "тауквадрат на Меркурии в Водолее с участием Урана из Тельца никоим образом не свидетельствует о спокойном времени. 23, 24 февраля — транзит Луны Овном — это триггер сильных эмоций и боевых действий...".

Напомним, ранее известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что уже скоро украинские военные начнут контрнаступление по всем направлениям, и в 2023 году территория Украины может быть освобождена от российских оккупантов.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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