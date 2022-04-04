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"Россия должна заплатить гораздо большую цену за свои зверства и садизм" – Кулеба

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"Россия должна заплатить гораздо большую цену за свои зверства и садизм" – Кулеба

Кулеба пообщался со своим ирландским коллегой Саймоном Ковенем.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время разговора с главой МИД Ирландии Саймоном Ковене поблагодарил за готовность настаивать на применении новых более строгих санкций Европейского Союза против Российской Федерации после ужасных российских военных преступлений в Буче.

Об этом он заявил в сервисе микроблогов Twitter.

"Общался со своим ирландским коллегой Саймоном Ковене. Проинформировал об ужасных российских военных преступлениях в Буче. Благодарен Ирландии за готовность настаивать на применении новых суровых санкций ЕС. Россия должна заплатить гораздо большую цену за свои зверства и садизм", — заметил глава украинской дипломатии в соцсети.

Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов, когда наконец-то украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ошеломило — кафиры устроили геноцид на территории Украины.

Зеленский сообщил, что в Украине немедленно будет создан специальный механизм правосудия для расследования и судебного разбирательства каждого зверского преступления оккупантов.

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