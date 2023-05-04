Россия готовит большой теракт — прогноз таролога

По словам Натальи Борисенко, враг может совершить террористические акты на территории России с имитацией захвата заложников.

Стало известно, что Россия готовит на северной границе провокации с переодеванием в форму сил обороны Украины. В частности, враг может совершить террористические акты на территории России с имитацией захвата заложников.

Таролог Наталья Борисенко рассказала, может ли это произойти в ближайшее время.

"Это уже было неоднократно. Они уже это пробовали и у них ничего не получилось. Они будут делать что-то другое. Должно произойти что-то серьезное со многими жертвами. Это будет происходить длительное время — в течение этого месяца ближайшие 20 дней", — отметила Борисенко.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Атака беспилотников по Кремлю

Напомним, в ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. После этого в небо взвился густой дым и выключилась подсветка стены.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров заверил, что Украина не причастна к ударам по резиденции Путина. По его словам, взрывы над Кремлем направлены на нагнетание ситуации перед 9 мая.

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