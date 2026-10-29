Россия готовит "сюрприз": победительница «Битвы экстрасенсов» ошеломила предсказанием о войне в Украине

Война в Украине / © Associated Press

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасинкова шокировала предсказанием о планах России в войне против Украины.

Об этом она рассказала на своём YouTube-канале.

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«Значит, они снова ушли под землю. А это первая такая опасная ситуация. И они, знаете, что делают? Они устраивают ловушки. Картина такая: что-то привлекает внимание, человек подходит туда и проваливается под землю. Я не могу описать вам это подробнее, потому что не очень разбираюсь в этих военных штуках, но пусть тот, кто может повлиять, услышит эти слова», — сказала она.

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Кроме того, Яна Пасинкова предупредила украинцев, чтобы они не верили россиянам, поскольку путинский режим будет и дальше прибегать к уловкам.

«Что они будут делать в политическом плане до конца года? Хитрить, обманывать. Никто в этом не сомневался. И дальше воевать, и дальше разрушать, просто нести, сеять смерть. От них запланирован неприятный сюрприз на зиму. Это, так сказать, последняя точка. Вот если мы к тому времени не сдадимся — небольшой спойлер, мы не сдадимся — они хотят применить это: то, что взрывается из воды или будет запущено с воды, либо то, что взрывается под землей. Это, конечно, загадка. Я вам этого объяснить не могу, может, они придумают какую-то новую авиабомбу», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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