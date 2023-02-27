"Россия готовит важную атаку": предсказание победительницы "Битвы экстрасенсов"

Победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова рассказала, что в апреле Россия готовит свою "важнейшую атаку", однако оккупанты терпят поражение.

Об этом говорится на ютуб-канале "КаПаБа".

Таролог, победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова рассказала, что ВСУ смогут "придавить" врагов, вытолкать их с тех территорий, которые они не успели полностью захватить.

"Состоятся какие-то переговоры, но они будут провальными. Мы выходим на стабильную фазу войны с нашей стороны. Важнейшую атаку, которая планируется со стороны России обманным методом, мы отразим именно в апреле", — сказала экстрасенска.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, что Россию будет ждать полное поражение уже в марте-апреле 2023 года.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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